WT: впервые с конца холодной войны — ВМС США и Британии зашли в Баренцево море

Впервые с середины 80-х годов под надзором российского флота четыре американских и один британский корабль вошли в Баренцево море, что говорит о растущем накале противоборства между великими державами в Арктике, пишет The Washington Times. Как отмечает газета, целью данной операции было послать сигнал Москве, а также проверить готовность ВМС к действиям в любых погодных условиях. Между тем, норвежские чиновники отказались участвовать в этой британо-американской операции — что говорит о её «провокационной сути».

В понедельник под надзором российского флота четыре американских и один британский корабль вошли в арктические воды Баренцева моря, что стало первой операцией подобного рода с момента окончания холодной войны, а также сигналом, говорящем о нарастающем накале противоборства в этом регионе, пишет The Washington Times.

По словам чиновников ВМС США, данные учения необходимы для того, чтобы американские вооружённые силы были готовы действовать в различных климатических условиях, в том числе, и в Заполярье. Однако администрация Трампа не особо скрывает своих намерений дать отпор другим государствам — главным образом России, но также и напористому Китаю, — которые пытаются установить контроль над стратегически важными арктическими территориями.

Как и следовало ожидать, Москва совместной британо-американской операции не обрадовалась. Российские СМИ сообщили, что Северный флот активно ведёт наблюдение за американскими и британскими кораблями в Баренцевом море.

Никаких сообщений о тесном контакте между российскими и американскими кораблями пока не поступало — как и новостей о громких заявлениях высокопоставленных российских чиновников. Однако, как отмечает The Washington Times, напомнив о том, что она внимательнейшим образом следит за происходящим, Москва послала чёткий сигнал, что она считает эту арктическую территорию своей.

По словам американских чиновников, 1 мая они уведомили Россию о грядущей операции с тем, чтобы избежать «непредумышленного обострения».

«Сейчас, в эти непростые времена как никогда важно, чтобы мы поддерживали непрекращающуюся череду операций на европейском театре, параллельно предпринимая разумные меры для защиты здоровья наших военнослужащих, — заявила командующий 6-ого флота США вице-адмирал Лиза Франкетти. — Мы по-прежнему собираемся активно действовать на благо региональной безопасности и стабильности, строя доверительные отношения и укрепляя фундамент боеготовности в Арктике».

Тем не менее военные аналитики предупреждают, что США могут серьёзно отставать в гонке за ресурсы и торговые маршруты в Арктике, где с таянием льдов многие районы становятся более доступными для человеческой деятельности.

Между тем норвежские чиновники заявили, что хотя они и поддерживают союзную операцию, они не позволили своим морякам принять в ней участие — что говорит о «провокационной сути» миссии ВМС США.

США не проводили операций в Баренцевом море с середины 80-х годов. По словам американских чиновников, решение возобновить там операции было принято по той причине, что «военно-морские силы союзников и партнёров должны уметь эффективно действовать во всех операционных средах с тем, чтобы гарантировать безопасность и доступ ко всем морям».

Для администрации Трампа данные учения — это конкретный шаг, призванный подтвердить её политику сдерживания России. Выступая на заседании Арктического совета в прошлом мае, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва, очевидно, собирается использовать свою военную мощь, чтобы установить более плотный контроль над регионом.

«Москва уже выдвигает незаконные требования, чтобы другие страны запрашивали разрешение на проход. Она требует присутствия российских лоцманов на борту иностранных кораблей, грозя прибегнуть к военной силе, чтобы потопить любое судно, которое от этого откажется, — сообщил Помпео. — Подобные провокационные действия — это элемент агрессивного шаблона поведения России в Арктике. Россия уже оставляет на снегу следы своих армейских сапог».