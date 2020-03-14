Popular Mechanics: русские «медведи» напомнили армии США, что от них не скрыться даже в Арктике

На днях два российских бомбардировщика Ту-142 пролетели над базой, которую американские Вооружённые силы создали в рамках учений в Аляске, пишет Popular Mechanics. По мнению издания, этот пролёт служил очевидным сигналом — Москва «более чем способна» обнаруживать активность ВС США, в том числе в таких отдалённых уголках, как Арктика.

Над находившимися на поверхности Северного Ледовитого океана американскими субмаринами пролетели два российских стратегических бомбардировщика Ту-95*. После чего они покинули регион в сопровождении истребителей ВВС США и Канады. Инцидент, попавший на видео, произошёл 9 марта в нейтральных водах моря Бофорт на севере Аляски, сообщает Popular Mechanics.

Раз в два года Вооружённые силы США проводят в этом районе учения ICEX, призванные подтвердить их готовность действовать в условиях крайнего севера. Одной из ключевых особенностей этих манёвров является участие американских подводных лодок. Они пробиваются через лёд на встречу с другими частями, которые перемещаются по земле или по воздуху, чтобы создать оперативную базу, поясняет издание.

Ту-95 или «Медведь» по классификации НАТО — тяжёлый бомбардировщик, который во многом представляет собой «российский вариант B-52». Этот самолёт способен преодолевать расстояние до 9 тыс. миль со скоростью 340 миль/час. Но, подобно своему американскому аналогу, он «слишком стар» для обхода современных систем ПВО, поэтому его в основном оснащают ядерными или обычными крылатыми ракетами дальнего действия, обращает внимание Popular Mechanics.

Согласно некоторым предположениям, Ту-95 летели из России, вероятно с дальневосточной авиабазы «Украинка». Они прошли над базой ICEX на высоте 2,5 тыс. футов, хотя для максимальной эффективности столь большие бомбардировщики поднимаются гораздо выше. Следовательно, «два стареющих российских самолёта явно доносили некую позицию», рассуждает издание.

Американская база, получившая название Seadragon, была развёрнута 4 марта. В этом году подводный флот США представлен на ICEX двумя субмаринами Connecticut и Toledo, отмечается в статье.

«Интересный вопрос: как русские вообще нашли этот ледяной лагерь? База находится в 50 милях от материка посреди кажущихся бесконечными белых полярных просторов. Бомбардировщики появились спустя пять дней после создания лагеря, то есть им понадобилось какое-то время, чтобы его отыскать. Но сигнал этого пролёта очевиден: Россия более чем способна обнаружить американские войска — даже в Арктике», — заключает Popular Mechanics.