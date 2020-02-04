Svenska Dagbladet Оригинал

Svenska Dagbladet: арктическая гонка России, США и Китая создаёт проблемы в сфере безопасности

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Растущий интерес к Арктике и её богатствам со стороны США, России и Китая всерьёз осложняет ситуацию в области безопасности для Швеции и её соседей, предупреждает Svenska Dagbladet. По мнению автора, скандинавские страны должны осознать, что в случае конфликта они могут «пасть жертвой военно-стратегических амбиций крупных держав». Поэтому лучший путь для них — это, вероятно, сотрудничество, отмечается в статье.
Svenska Dagbladet: арктическая гонка России, США и Китая создаёт проблемы в сфере безопасности
Reuters

Арктическая гонка между США, Россией и Китаем уже в ближайшие годы угрожает создать большие проблемы в сфере безопасности, пишет Svenska Dagbladet. Когда американский президент Дональд Трамп в прошлом году объявил о стремлении «выкупить» Гренландию у Дании, многие были удивлены, а некоторые причислили это к очередной характерной для него «спонтанной инициативе», никак не связанной с долгосрочной стратегией, отмечается в статье. Однако в данном случае это вряд ли была случайность, подчёркивает автор: «Покупка Гренландии серьёзно укрепила бы основания Америки для претензий на влияние в Арктике, особенно учитывая, что эта страна очень сильно расширила бы свои арктические территории, которые сегодня у неё представлены «только» Аляской».

Если в 2000-е годы США сравнительно мало интересовались Арктикой, то в последнее время этот регион привлекает всё больше внимания не только России и Китая, но и американцев, говорится в статье. Этому посвящено, в частности, и исследование Института тотальной обороны «Тенденции в Арктике: последствия и проблемы для Швеции», выпущенное под руководством эксперта Никласа Гранхольма. В нём рассматривается, как американцы относятся к ряду важных вопросов и аспектов в регионе — например, к морскому праву, свободе перемещения, климатическим изменениям и энергетическим проблемам, а также уделяется внимание тому, как военно-стратегические задачи могут повлиять на позицию США и их отношения с другими странами.

Всё это, точно так же, как и действия России и Китая, отражается на безопасности Швеции и её соседей, поясняет автор. Хотя Арктика пока не относится к числу важнейших вопросов американской повестки дня, но тенденция такова, что США придают этому региону всё большее значение, говорится в статье. Но в отличие от России и Китая, где Путин и Си «могут делать практически всё что захотят, не отчитываясь ни перед кем, кроме самих себя», американцам с их демократической системой сложно оперативно реформировать свою стратегию по Арктике на фоне глубокого раскола на внутриполитической арене, пишет Svenska Dagbladet: «Из-за поляризации в политическом мире США в стране стало очень трудно проводить большие реформы, и стратегия по Арктике не исключение. Это сказывается и будет сказываться в будущем на американских ресурсах и компетенции».

Поддержанием американской инфраструктуры в Арктике уже давно никто не занимался, поэтому в этом плане США отстают от остальных игроков, отмечается в статье. В частности, из двух американских тяжёлых ледоколов, построенных ещё в 1970-х годах, в рабочем состоянии сейчас находится лишь один, да и ему осталось лишь несколько лет службы. А ледоколы и развитая инфраструктура необходимы Вашингтону, чтобы усиливать своё присутствие и поддерживать подводные лодки США в Северном Ледовитом океане, поясняет автор: «Регион осваивается всё активнее, Китай и Россия наращивают там свои потенциалы, поэтому новая улучшенная инфраструктура США просто необходима, как и ледоколы».

Между тем на встрече министров стран Арктического совета в прошлом году госсекретарь США Майк Помпео в своей речи ясно продемонстрировал, что амбиции США в регионе расширились, поэтому американцы намерены усилить присутствие в Арктике и проявлять к ней больше интереса. Это сказалось и на риторике, и на размере отчислений, выделяемых на усовершенствование инфраструктуры, говорится в статье.

В частности, Помпео заявил, что Арктика стала «ареной открытой борьбы за власть» и что это угрожает американским интересам, напоминает автор. При этом Помпео осудил арктическую политику Пекина и заявил протест против стремления Китая называть себя «околоарктическим государством», а также высказал резкую критику в адрес России, выразив несогласие с территориальными притязаниями России на районы, которые, по мнению США, относятся к «международным водам», пишет Svenska Dagbladet.

В своей речи Помпео также огласил ряд мер, которые США собираются предпринять, включая наращивание своего присутствия в регионе, проведение там военных учений, создание новой инфраструктуры (в том числе и строительство новых ледоколов) и увеличение отчислений на арктическую деятельность. «Таким образом, в 2020-х годах у США будет гораздо больше амбиций по Арктике, чем раньше. А это в свою очередь, по всей вероятности, приведёт к дальнейшему усилению интереса России и Китая к региону», — поясняет автор.

Вполне возможно, что Москва и Пекин при этом будут развивать активное сотрудничество в этом направлении. Но в любом случае, можно прогнозировать, что такие крупные державы, как США, Китай и Россия, будут всё больше увеличивать своё присутствие в Арктике из-за стремления получить доступ к новым ресурсам, укрепить военную стратегию и обогнать конкурентов, сообщается в статье.

Это приведёт к тому, что ситуация в Арктике будет становиться всё более «нестабильной», что способно негативно отразиться и на Швеции, и на её ближайших соседях — Норвегии и Финляндии, предупреждает автор. Согласно исследованию Института тотальной обороны, климатические изменения зашли уже так далеко, что льды будут продолжать таять ещё много десятилетий вне зависимости от того, какие меры будет предпринимать человечество в попытках затормозить этот процесс. В результате Арктика будет становиться всё более доступной для судоходства, что вскоре изменит условия добычи энергоносителей и международного сотрудничества, а в будущем — и военно-стратегическую роль всего региона, подчёркивается в статье.

На всей этой территории скажется растущий интерес со стороны США, России и Китая, прогнозирует Svenska Dagbladet. Коммерческое значение Северного морского пути будет расти как в области энергетического экспорта, так и в сфере морских транспортных связей между Европой и Азией в целом, при этом для России он играет большую роль и в военно-стратегическом отношении, говорится в статье: «Стремление России получить контроль над этим районом явно осложняет для Швеции ситуацию в области безопасности — и эта проблема у нас общая с остальными скандинавскими соседями».

Озабоченность у шведских властей вызывает и тот факт, что в относительной близости от границ размещается стратегическое ядерное оружие России, подчёркивает автор: «И не исключено, что она проявит безрассудство, если ей покажется, что есть угроза. Также проблемы могут возникнуть, если Россия решит перекрыть морские пути экспорта и импорта или помешать работе жизненно важных телекоммуникаций, кабели которых проходят в регионе по дну моря».

Политика и планы Пекина несколько отличаются, поэтому и последствия у них будут иными, поясняется в статье. Китай пытается вернуть себе роль сверхдержавы «во всех мыслимых политических сферах и регионах мира», и Арктика здесь не исключение — однако при этом для Китая она не имеет такого «экзистенциального и исключительного значения», как для России, пишет Svenska Dagbladet. В то же время стремление Китая обеспечить себе как «можно больше рычагов давления» находит практическое выражение и в Арктике, констатирует автор: «Например, он запросил себе роль постоянного наблюдателя в Арктическом совете, что впоследствии может осложнить ситуацию и ограничить свободу действий Швеции, если верить исследованию Института тотальной обороны».

Всё это приводит к заключению, что происходящее сейчас в Арктике «грозит множеством проблем для Швеции и Скандинавии в целом», что в дальнейшем будет иметь практические последствия и в сфере политики безопасности, отмечается в статье. В частности, на безопасность Швеции будут влиять новые трансокеанские маршруты и их стратегическое значение, а интерес к шведской территории со стороны других игроков на политической арене будет возрастать — в первую очередь, из-за присутствия российского стратегического ядерного оружия в северных районах в непосредственной близости от Швеции, прогнозирует автор.

В исследовании Института тотальной обороны содержится много конкретных предложений относительно того, что Швеция могла бы предпринять для противостояния новым угрозам, сообщается в статье. Например, эксперты рекомендуют «увеличить количество военных ресурсов» в ответ на российскую активность у шведских границ: «Россия может решиться на крайние меры, чтобы защитить свой ядерный потенциал — и нельзя исключать, что она даже может пойти в наступление, если сочтёт, что он находится под угрозой».

Отразить такую «опасность» предлагается с помощью рассредоточенных на большой территории сил ВВС, находящихся в полной боевой готовности, и небольших, но очень мобильных шведских военных соединений, пишет Svenska Dagbladet. По мнению экспертов, необходимо также обеспечить техническую возможность «заранее обнаруживать угрозы» и защитить важные морские пути, инфраструктуру и порты, потенциальная блокада которых будет иметь серьёзные последствия для Швеции и соседних стран.

«Для Швеции и остальных скандинавских стран, которые рискуют пострадать от действий больших государств и их борьбы за власть, лучший путь — это, вероятно, сотрудничество», — подчёркивается в статье. По мнению автора, всем скандинавским странам пора признать, что времена, когда Арктика была «регионом вялотекущего сотрудничества», давно позади, и они вскоре могут пасть жертвой «военно-стратегических амбиций» крупных держав, если не примут превентивные меры. «Один в поле не воин — и особенно в Арктике», — заключает Svenska Dagbladet.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Svenska Dagbladet Швеция Европа
теги
Арктика безопасность геополитика Дональд Трамп информационная война Китай Майк Помпео Россия Северный морской путь Северный полюс США Швеция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров