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TVA: российские бомбардировщики пошли на агрессивный манёвр у берегов Канады

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Как сообщили в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки, там зафиксировали приближение двух российских бомбардировщиков Ту-160 к воздушному пространству Канады. И хотя российские самолёты оставались в пределах международной зоны, всё же этот манёвр расценили как «агрессивный», пишет TVA Nouvelles.
TVA: российские бомбардировщики пошли на агрессивный манёвр у берегов Канады
Reuters

Два российских бомбардировщика Ту-160 в пятницу приблизились к воздушному пространству Канады, пишет на своём сайте TVA Nouvelles. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки назвало этот манёвр «агрессивным».

При этом в организации признали, что российские самолёты оставались строго в международной зоне и не нарушили воздушное пространство ни Канады, ни США. Бомбардировщики совершили перелёт за полярным кругом.

Ту-160 — это сверхзвуковые самолёты, которые разрабатывались во времена холодной войны, отмечает автор статьи. Они способны перевозить ракеты с ядерными боеголовками.

«Наши противники продолжают модифицировать свои системы дальнего радиуса действия и идут на всё более агрессивные шаги, включая сближение с Соединёнными Штатами и Канадой», — приводит автор статьи комментарий из Twitter, который сделал командующий воздушно-космической обороной Северной Америки Терренс О'Шонесси.

По его словам, у его организации есть единственная цель — защищать США и Канаду. А в августе прошлого года у берегов Аляски и Канады им удалось перехватить два российских бомбардировщика Ту-95, напоминает TVA Nouvelles.

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TVA Nouvelles Канада Северная Америка
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