TVA: российские бомбардировщики пошли на агрессивный манёвр у берегов Канады

03:00 Глава МИД Белоруссии рассказал о переговорах Лукашенко и Помпео Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, что Минск и Вашингтон достигли понимания в сотрудничестве по многим направлениям по итогам переговоров белорусского президента Александра Лукашенко и госсекретаря США Майка Помпео.

03:00 Теннисисты Крейчикова и Мектич выиграли Australian Open в миксте Чешская теннисистка Барбора Крейчикова и хорват Никола Мектич одержали победу над американкой Бетани Маттек-Сэндс и британцем Джейми Марреем в финале Australian Open в миксте.

03:00 На Ровенской АЭС произошло отключение третьего энергоблока В ночь на 1 февраля на Ровенской АЭС по неизвестной причине произошло отключение третьего энергоблока.

03:00 В России создана новая партия В России создана новая партия «За правду», её лидером стал писатель Захар Прилепин.

03:00 Ан пропустит оставшиеся в сезоне этапы КМ по шорт-треку Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Виктор Ан пропустит оставшиеся в сезоне этапы Кубка мира.

03:00 В Ровенской области Украины на карантин закроют почти 270 школ Власти Ровенской области Украины приняли решение закрыть на карантин с 3 февраля 266 школ из-за вспышки гриппа и ОРВИ.

03:00 Аббас объявил о прекращении отношений с США и Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил, что Палестина прекращает отношения с США и Израилем, в том числе в сфере безопасности.

03:00 «Локомотив» по пенальти уступил «Партизану» на старте Кубка Париматч Премьер Московский «Локомотив» потерпел поражение от белградского «Партизана» в серии пенальти в матче первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубок Париматч Премьер.

03:00 В числе погибших при взрыве в Мценске были двое граждан Турции Полицейские установили личности пяти погибших в результате взрыва на заводе в Мценске, в числе жертв были двое граждан Турции.

03:00 Аббас отказался вести переговоры с Израилем на основе плана США Палестинский лидер Махмуд Аббас исключил возможность ведения переговоров с Израилем на основе мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

03:00 Россияне завоевали серебро на молодёжном ЧЕ по бобслею Российские бобслеисты Григорий Волосков, Сергей Бакланов, Максим Баньков и Андрей Андриянов стали вторыми в соревнованиях четвёрок на молодёжном чемпионате Европы в австрийском Инсбруке.

03:00 В Казахстане задержали женщину за рассылку фейков о коронавирусе В Актюбинской области Казахстана полицейские задержали работника фармацевтической компании, которая распространяла ложную информацию о коронавирусе посредством голосовых сообщений в WhatsApp.

03:00 СМИ: Футболист «Челси» Виллиан летом перейдёт в «Барселону» Полузащитник английского «Челси» Виллиан летом станет футболистом испанской «Барселоны».

03:00 Ле Пен прокомментировала выход Британии из ЕС Лидер французского движения «Национальное объединение» (бывшая партия «Национальный фронт») Марин Ле Пен заявила, что выход Великобритании из Евросоюза должен положить начало строительству Европы национальных государств.

03:00 ВОЗ признала безопасными посылки из Китая Всемирная организация здравоохранения в связи с распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из КНР не представляет опасности.

03:00 Кенин заявила, что осуществила свою мечту после победы на Australian Open Американская теннисистка Софья Кенин поделилась эмоциями после победы над испанкой Гарбинье Мугурусой в финале первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open в Мельбурне.

03:00 Макей призвал США к «более активной роли» в Белоруссии Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе совместного брифинга с госсекретарём США Майком Помпео заявил, что Минск приветствовал бы «более активную роль» США в Белоруссии, включая экономическую сферу.

03:00 Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником мира Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба опубликовал совместную фотографию с одноклубником Ярославом Ракицким.

03:00 В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что вернувшийся в республику китайский студент госпитализирован с подозрением на коронавирус.

03:00 Автобус с детьми столкнулся с автомобилями в Новой Москве Автобус с детьми столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями на Калужском шоссе в Новой Москве.

03:00 Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая потерпела поражение от американки Софьи Кенин в финале Australian Open, поздравила свою соперницу с завоеванием титула чемпионки первого в сезоне турнира Большого шлема.

03:00 Антон Миранчук получил травму в матче с «Партизаном» на Кубке Париматч Премьер Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук получил травму в матче с белградским «Партизаном» в рамках первого тура товарищеского турнира в Катаре — Кубок Париматч Премьер.

03:00 Эдер стал автором первого гола на Кубке Париматч Премьер Нападающий московского «Локомотива» Антонио Эдер забил первый мяч на товарищеском турнире в Катаре — Кубок Париматч Премьер.

03:00 Путин поручил привлечь самолёты ВКС к эвакуации россиян из КНР Российский лидер Владимир Путин поручил привлечь самолёты Воздушно-космических сил России к эвакуации россиян из районов Китая, наиболее поражённых новым коронавирусом.

03:00 Путин поздравил патриарха Кирилла с очередной годовщиной интронизации Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с одиннадцатой годовщиной интронизации.

03:00 Кенин стала самой молодой чемпионкой Australian Open после Шараповой Американская теннисистка Софья Кенин стала самой молодой чемпионкой турнира Большого шлема Australian Open после россиянки Марии Шараповой, выигравшей турнир в 2008 году.

03:00 Лукашенко заявил Помпео о незыблемости суверенитета Белоруссии Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что в ходе встречи президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил его, что Белоруссия «не может быть частью какой-либо другой страны».

03:00 КХЛ назвала лучших игроков января Стали известны лучшие игроки Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в январе.

03:00 Помпео оценил возможность отмены санкций против Белоруссии Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон и Минск пока не приблизились к моменту, когда могут быть отменены американские санкции против Белоруссии.

03:00 «Динамо» обыграло «Младост» в контрольном матче на сборе в Турции Московское «Динамо» победило сербскую «Младост» в контрольном матче на сборе в Турции (3:1).

03:00 В Приморье через пункты пропуска эвакуировали 58 россиян из Китая В Приморском крае 1 февраля через три автомобильных пункта пропуска были эвакуированы 58 российских граждан из Китая, где зарегистрирована вспышка нового коронавируса.

03:00 Американка Кенин выиграла Australian Open в женском одиночном разряде Американка София Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису.

03:00 Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.

03:00 Помпео заявил о готовности обеспечить Минск энергоресурсами на 100% Госсекретарь США Майк Помпео после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.

03:00 В Китае временно запретили киносъёмки из-за коронавируса Комитет кинематографии при Федерации общественных организаций радио и телевидения Китая поручил всем кинокомпаниям приостановить съёмки в период борьбы с коронавирусом.

03:00 Оставшийся вне Матча восходящих звёзд Хейз предложил НБА заняться с ним оральным сексом Новобранец «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексон Хейз выразил сильное разочарование из-за непопадания в состав на Матч восходящих звёзд НБА, который состоится в рамках звёздного уикенда лиги.

03:00 Минтранс России рекомендовал россиянам не летать в Китай Минтранс России рекомендовал россиянам не летать в Китай без крайней необходимости.

03:00 В Москве произошёл пожар в банном комплексе На северо-западе Москвы произошёл пожар площадью около 100 кв. м в банном комплексе, всех посетителей эвакуировали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

03:00 СК начал проверку из-за нападения на врача в Башкирии Следственный комитет организовал проверку сообщений СМИ о нападении на беременную женщину-врача на рабочем месте в Нефтекамске. Об этом говорится в сообщении СУ СК по Башкирии.

03:00 На турнире по ММА в московском ТЦ состоялось массовое побоище Полицейские начали проверку после сообщений о массовой драке на турнире по ММА в одном из торговых центров Москвы.

03:00 Лукашенко рассказал о сотрудничестве спецслужб Белоруссии и США Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с госсекретарем США Майком Помпео отметил опыт сотрудничества спецслужб двух стран.

03:00 Зеленский и Эрдоган проведут встречу на Украине Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля совершит визит на Украину и встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

03:00 Сёмин задал Карпину вопрос про очки и пообещал поздравить с днём рождения Наставник «Локомотива» Юрий Сёмин вступил в шуточный диалог с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным перед началом Кубка Париматч Премьер в Катаре.

03:00 СК проверит угрозы бабушке оставленных в Шереметьеве детей Отец двух мальчиков, оставленных в московском аэропорту Шереметьево, по данным следствия, высказывал угрозы в адрес бабушки детей. Следственный комитет даст оценку его действиям.

03:00 Тренер фигуристки Абитболь признал факт интимной связи с экс-воспитанницей Французский тренер по фигурному катанию Жиль Бейер признал факт вступления в интимные отношения с Сарой Абитболь, которая обвинила его в сексуальном насилии в 1990—1992 годах, когда она ещё не достигла совершеннолетия.

03:00 Лукашенко назвал Помпео особенности белорусской «диктатуры» Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с госсекретарём США Майком Помпео пошутил о белорусской диктатуре.

03:00 В МИД Киргизии заявили о чувствительном уроне отношениям с США В МИД Киргизии после решения США ограничить выдачу виз для некоторых категорий киргизских граждан заявили о чувствительном уроне, нанесённом отношениям между странами.

03:00 Роспотребнадзор не выявил новых случаев заражения коронавирусом В России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения коронавирусной инфекцией, новых случаев заболевания не зафиксировано.

03:00 Сын Зидана подписал контракт с командой Гути, выступающей в Сегунде Полузащитник Энцо Зидан, старший сын наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана, подписал контракт с «Альмерией», которую тренирует легенда «сливочных» Гути.