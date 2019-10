We Are The Mighty рассказал, какой советский самолёт привёл НАТО в ужас

Разработка Советским Союзом реактивного истребителя МиГ-25 — самого скоростного в мире и по сей день — напугала НАТО и США, так как, по их мнению, эта машина, несмотря на свою схожесть с «грузовым фургоном», обладала сверхманёвренностью и высоким операционным потолком, пишет We Are The Mighty. Тем не менее, как отмечает портал, в реальности МиГ оказался всё же не столь опасным, так как предназначался в первую очередь для перехвата сверхскоростных американских бомбардировщиков — с которыми у США возникли ощутимые проблемы.

Самый быстрый реактивный самолёт в мире? Это легко: большинство знает, что это разведчик SR-71 — настолько быстрый, что может обгонять ракеты. Однако что насчёт самого быстрого реактивного истребителя? Дело в том, что, когда Советский Союз создал истребитель для преследования SR-71, он оказался настолько быстрым, что по-прежнему занимает первое место по этому параметру в своей категории. При этом он по-прежнему стоит на вооружении, пишет We Are The Mighty.

По сравнению со своими коллегами четвёртого и пятого поколения угловатый МиГ-25 выглядит нескладно. Его более моложавый и элегантный сородич МиГ-29, хищные F-35 и F-22 и даже Су-57 — все они выглядят на постерах куда лучше его. По сравнению с ними МиГ-25, по мнению портала, больше смахивает на «грузовой фургон». Однако этот «фургон» может разгоняться до скорости, которая более чем на 60% превосходит своих оппонентов.

История МиГ-25 весьма незамысловата. Когда СССР впервые узнал о SR-71, он понял, что развитие разведчика, который может лететь в три раза быстрее звука, до бомбардировщика будет шагом большим, но не невозможным. Следовательно, Москва ждала американских бомбардировщиков, которые могли бы обгонять ракеты наземного базирования.

Хотя Советский Союз и осознавал, что он вряд ли сможет создать истребитель, способный угнаться за разведчиком, можно было предположить, что новая машина сможет летать быстрее бомбардировщика из-за его большего веса.

При этом у СССР не было возможностей создать столь же лёгкий корпус, как у SR-71, поэтому Москва пошла другим путём, решив скомпенсировать этот недостаток невероятно мощными двигателями. Это было возможно также благодаря команде из одних из лучших в мире конструкторов двигателей, которые работали в КБ Микояна и Гуревича.

В результате инженеры пришли к двухмоторной конструкции, благодаря которой МиГ-25 мог разгоняться до скорости 2,8 Маха в рабочем режиме и до скорости 3,2 Маха, если пилоты были готовы рискнуть двигателями. Самолёт быстро поставил рекорды по скорости, скороподъёмности и потолку полёта среди истребителей.

«И это напугало США и остальное НАТО. МиГ-25 был не только невероятно быстрым и отличался большой мощностью, но его конструкция говорила о его сверхманёвренности — качестве, к которому Запад только стремился», — отмечает We Are The Mighty.

Однако общую картину меняли два обстоятельства. Прежде всего, МиГ оказался самолётом без задания. Второе же обстоятельство фактически убивало страх пилотов противника перед этой боевой машиной.

Дело в том, что катастрофа прототипа сверхскоростного бомбардировщика XB-70 Valkyrie стоимостью $500 млн привела к закрытию программы развития этого самолёта. В результате вероятность встречи МиГ-25 и сверхзвукового бомбардировщика, который мог бы разгоняться до скорости 3 Маха, стала крайне призрачной. Это в свою очередь означало, что советским стратегам пришлось переключиться на решение задачи по захвату господства в воздухе.

Более того, в 1976 году в Японию дезертировал советский пилот, сидевший за штурвалом как раз МиГ-25. В результате этого предательства НАТО узнало, что эта машина совершенно не подходит для захвата господства в воздухе.

Когда американские инженеры до винтика разобрали МиГ и испытали его, они поняли, что несмотря на то, что у советского истребителя практически всегда будет превосходство по скорости и высоте, он не сможет его использовать. Дело в том, что у самолёта не было системы обнаружения и уничтожения целей в нижней полусфере. Это означало, что МиГам приходилось бы спускаться с высоты для того, чтобы вступать в бой с самолётами противника.

Находясь же на одной высоте с противником, он становился лёгкой целью. Несмотря на огромную скорость, МиГ-25 на практике не отличался высокой манёвренностью и вряд ли мог уклониться от ракеты или успешно провести воздушный бой на близкой дистанции.

Тем не менее МиГ-25 остался на вооружении постсоветской России и по-прежнему является самым скоростным истребителем в мире, обладая возможностью подниматься со всей своей боевой нагрузкой на такие высоты, что у пилотов на лице вскипают слёзы. «Однако всё это становится неважным, так как там МиГу просто не с кем воевать», — подытоживает We Are The Mighty.