Американский генерал: США нужно 225 бомбардировщиков, чтобы не отстать от России и Китая

США необходимо увеличить количество бомбардировщиков со 156 до 225 и выше, чтобы иметь возможность в новых условиях противостоять России и Китаю, пишет Warrior Maven со ссылкой на заявление главы Стратегического командования глобальных ударных сил Тимоти Рэя. Тем не менее, по мнению некоторых экспертов, на данный момент из-за нехватки финансирования ВВС США находятся на самом низком уровне боеготовности за всю свою историю — что особенно опасно в виду усилившихся вооружённых сил Москвы и Пекина.

Высокопоставленные чиновники ВВС США считают, что текущий дефицит американских бомбардировщиков ставит ведомство и всю страну под огромную угрозу в случае нападения противника, пишет Warrior Maven.

По словам главы Стратегического командования глобальных ударных сил США генерала Тимоти Рэя, всего ВВС США для ответа на угрозу со стороны таких соперников как Россия и Китай требуется 225 бомбардировщиков. Генерал отметил, что их запас необходимо поднять со 156 до уровня более 220 единиц.

«Цифра в районе 225 и выше. B-1 и B-2 — это старые самолёты», — добавил он.

Эксперты отмечают, что нынешняя проблема с бомбардировочным флотом усугубляется его почтенным возрастом: состоящие на вооружении США B-1, B-2 и B-52 — это машины, сконструированные десятки лет назад. Хотя Вашингтон модернизирует эти самолёты, благодаря чему они будут оставаться эффективными ещё на протяжении многих лет, все согласны с тем, что ВВС крайне необходимы новые платформы — вроде B-21 Raider, которые должны появиться в 2020-х годах.

По словам Рэя, нынешние затруднения с бомбардировщиками осложняются нехваткой самолётов этого класса у союзников США. «У союзников нет бомбардировщиков», — констатировал он.

Заявления генерала во многом совпадают с опасениями Пентагона, считающего, что к 2025 году ВВС США могут отстать от России и Китая. При этом многие полагают, что такого исхода можно избежать, если воздушное ведомство оперативно начнёт работать над военными технологиями, расширит свой арсенал и создаст новые ударные платформы — бомбардировщики, истребители, беспилотники и так далее.

ВВС США считают, что им необходимо поднять количество боевых эскадрилий с 312 до 386. В последнем плане ведомства говорилось о создании 22 новых разведывательных, 7 истребительных и 5 бомбардировочных эскадрилий. Для сравнения, в конце холодной войны ВВС США располагали 401 боевой эскадрильей.

Даже при поверхностном взгляде очевидно, что запросы ВВС США заметно выросли после 15 лет борьбы с вооружёнными формированиями в Ираке и Афганистане.

Вместе с тем некоторые высокопоставленные чиновники ВВС США, аналитики конгресса и критики пошли ещё дальше в оценке как общей ситуации, так и боеготовности ведомства, называя сложившуюся обстановку «опасной».

«ВВС США — это ведомство престарелой техники; его бомбардировщикам, заправщикам и учебным самолётам более 50 лет; вертолётам — более 40, а истребителям — более 30. При этом в ВВС не хватает более 2 тыс. пилотов», — отметил по этому поводу генерал-лейтенант в отставке Дэвид Дептула.

На данный момент неясно, много ли из желаемого получат ВВС США, особенно учитывая, что армия и ВМС также указывают на опасную нехватку ресурсов. В то же время, многие стратеги Пентагона считают, что США могут оказаться в недостаточной мере готовы в случае начала войны с великой державой.

«К сожалению, на протяжении последних 20 лет ВВС постоянно недополучали требующиеся ресурсы. В результате ВВС США имеет самую престарелую, самую малочисленную и наименее боеготовую технику за всю историю своего существования. Если учитывать прогресс китайских и российских вооружённых сил, то мы оказались перед лицом уже не фактически равных, а просто равных оппонентов», — подытожил Дептула.