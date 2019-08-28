Daily Express: сигнал России — в Британию прибыли три американских бомбардировщика B-2 Spirit

В Великобританию прибыли три американских стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, пишет Daily Express. Как считает издание, их развёртывание в Соединённом Королевстве станет сигналом для России, которая отправляет свои боевые самолёты к британскому воздушному пространству.
Три американских ядерных бомбардировщика B-2 Spirit прибыли в Великобританию в то самое время, как США укрепляют британскую оборону «на фоне бряцанья оружием со стороны России», пишет Daily Express. Данные бомбардировщики — это, как утверждает издание, единственные американские самолёты, способные сбрасывать огромные бомбы глубокого проникновения в грунт.
Стратегическое командование США опубликовало твит, в котором говорилось, что три малозаметных бомбардировщика B-2 прибыли на базу ВВС Британии «Фэрфорд».
«Подобные миссии укрепляют связи с критически важными союзниками, повышают боеготовность и укрепляют сдерживание», — пояснила американская сторона.
А Европейское командование вооружённых сил США (EUCOM) в своём пресс-релизе написало, что целевая группа бомбардировщиков B-2 Spirit прибыла в зону ответственности EUCOM для лётных тренировок, а также для интеграции на потенциальном театре военных действий.
«Самолёты будут осуществлять операции с базы британских ВВС «Фэрфорд», Англия», — сказано в пресс-релизе.
В нём также поясняется, что бомбардировщики примут участие в союзных учениях в Европе для «улучшения взаимодействия между бомбардировщиками».
«Обучение вместе с партнёрами, союзными странами и другими подразделениями ВВС США вносит вклад в нашу боеготовность и даёт нам возможность выстраивать долгосрочные и стратегические отношения, необходимые для противодействия широкому спектру глобальных вызовов», — сообщила американская сторона.
Как долго эти самолёты будут находится на британской авиабазе, пока неясно, отмечает Daily Express.
Бомбардировщики B-2 Spirit могут быть оснащены как ядерными, так и неядерными вооружениями и могут пролететь 9600 км без дозаправки, говорится в статье.
После недавнего перехвата британскими истребителями Typhoon российских Ту-142, которые приблизились к воздушному пространству Соединённого Королевства, прибытие американских бомбардировщиков в Британию отправит президенту России Владимиру Путину сигнал, считает Daily Express.
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