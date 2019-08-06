Gazeta Prawna: отказавшись от МиГов, Польша не сможет защитить своё небо

После серии серьёзных аварий с участием российских МиГ-29 Польша решила заморозить эксплуатацию этих самолётов, пишет журналист Матчей Милош. В издании Gazeta Prawna он рассказывает, что даже после выяснения причин катастроф не стоит рассчитывать, что МиГи когда-либо вернутся в строй. Но без них у Войска Польского в строю останутся не так много истребителей.

Российские самолёты МиГ в Польше были отстранены от полётов после катастрофы, которая произошла 4 марта. Тогда один из таких истребителей разбился, пилоту удалось выжить. Однако хуже дело обстояло в прошлом году, когда по причине аварии капитулирующего кресла пилот погиб. В настоящий момент все истребители оснащены проверенными креслами, однако так и не объяснена причина мартовской катастрофы, поэтому МиГ-29 запрещено летать, пишет в издании Gazeta Prawna польский журналист Матчей Милош.

Издание делится неофициальными данными, которые оно получило от политиков и представителей вооруженных сил: что касается боевых самолётов, польская авиация имеет в своём распоряжении сконструированные ещё во времена СССР Су-22 и американские F-16, которых у Польши 48 штук, но в лётной готовности из них около 20% — то есть порядка 10 самолётов. Более того, для экстремального варианта — то есть в боевой готовности для незамедлительного старта находятся только два истребителя, подчеркивает автор.

«Следовательно, когда же МиГ-29 вернутся на службу?», — задаётся вопросом автор. Воздушные силы Польши хотят возобновления их полётов, однако ключевым вопросом является обеспечение безопасности. Неофициально однако можно услышать, что более реальным сценарием является вывод российских истребителей из эксплуатации. «Никто не хочет принять такого решения, но в то же время нет желающих вернуть эти самолёты. Я бы назвал это «ползучим выводом»», — рассказывает изданию бывший пилот.

«До парламентских выборов эти самолёты не вернутся на 90%, я также сомневаюсь в том, что это случится до конца года. Я скорее предполагаю, что они уже вообще не будут вновь задействованы», — говорит политик, занимающийся обороноспособностью, связанный с партией «Право и справедливость».

Похожего мнения придерживается один из членов правительства: «Если мы возьмём во внимание очередные отсрочки неофициальных дат возвращения в эксплуатацию этих самолётов, то всё более вероятным становится то, что они уже не вернутся в Войско Польское».

Ситуацию с точки зрения боевых способностей могло бы поправить увеличение доступности американских самолётов F-16, но здесь в большей мере Польша зависима от американских поставок запчастей, и эту проблему уже на протяжении долгих лет нельзя решить. В свою очередь, новых самолётов F-35 не стоит ожидать раньше, чем через несколько лет. Анализиз ввода в строй самолётов F-16 показывает, что полной операционной готовности они достигнут в 30-х годах, отмечает Матчей Милош.