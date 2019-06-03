National Interest: МиГ-35 — самый эффективный истребитель России

Несмотря на заявления его создателей, МиГ-35 едва ли можно назвать революционным самолётом, считает автор The National Interest Марк Эпископос. Вместе с тем нельзя отрицать, что это «самый эффективный многоцелевой истребитель» на вооружении России, отмечает публицист.

МиГ-29 близок к завершению своего эксплуатационного ресурса в качестве главного многоцелевого истребителя России. Поэтому ВКС страны проявляют всё больший интерес к его преемнику МиГ-35, пишет обозреватель The National Interest Марк Эпископос.

На протяжении многих лет изготовитель МиГ-35 рекламировал его как истребитель поколения «4++». «Я бы сказал, что это новый самолёт, который превосходит наших зарубежных конкурентов», — заявил недавно в интервью генеральный директор фирмы «Микоян» Илья Тарасенко.

Аналогичное мнение высказывал и Владимир Путин. «Новейший многофункциональный истребитель МиГ-35 обладает улучшенными летно-техническими характеристиками, оснащен самым современным вооружением, вы знаете это лучше меня, готов и способен сопровождать сразу от 10 до 30 целей, работает не только по поверхности земли, но и по морю. Это действительно интересная, уникальная машина, можно сказать — «4++», приближается к пятому поколению», — подчеркнул российский президент.

«Но что именно означает это «4++»? И действительно ли МиГ-35 очень близок к тому, чтобы считаться истребителем пятого поколения?», — риторически спрашивает автор статьи.

По его словам, недавно на российском телевидении был показан документальный фильм о МиГ-35. Он пролил свет на характеристики самолёта и предложил зрителям множество качественных видеокадров этого истребителя в действии.

Большая часть фильма была повторением старой и уже известной информации, в том числе, о РЛС МиГ-35 «Жук-АЭ» и о способности самолёта садиться в крайне неблагоприятных условиях. Вместе с тем эти кадры дают редкую возможность услышать мнение об этой машине самих летчиков-испытателей, а не военных аналитиков или руководителей отрасли, обращает внимание Эпископос.

По всей видимости, больше всего лётчикам нравятся усовершенствованные наступательные возможности самолёта. Они отмечают, что у МиГ-35 девять узлов подвески, обеспечивающих такую конфигурацию вооружений, которая по огневой мощи существенно превосходит МиГ-29.

МиГ-35 в полной мере совместим с корректируемыми авиационными бомбами КАБ-500 с телевизионной головкой самонаведения, с наведением по лазерной подсветке целей и по ГЛОНАСС. Это позволяет ему участвовать в боевых действиях высочайшей интенсивности, что не под силу МиГ-29, утверждает автор статьи.

Но такие усовершенствования неизбежно заставляют жертвовать частью манёвренности, что неудивительно, если учесть направление конструкторской мысли производителя в последние десятилетия. С каждым новым вариантом «Микоян» стремится превратить МиГ-29 из истребителя завоевания превосходства в воздухе в многоцелевую машину, которая демонстрирует лучшие качества штурмовика, поясняет публицист.

«В абсолютном смысле «4++» мало что значит, но легко понять, почему фирма «Микоян» настаивает на такой характеристике МиГ-35. Конструкторы хотят показать, что это не просто новая версия МиГ, а огромный технический скачок, уводящий МиГ-35 далеко вперед от его предшественника МиГ-29», — считает Эпископос.

На его взгляд, вполне разумно проводить резкие различия между истребителями, у которых разница в возрасте в сорок лет. Однако такая история о революционных усовершенствованиях не совсем соответствует действительности, ведь за прошедшие десятилетия появилось множество вариантов МиГ-29. Например, повышение прочности рамы и доработка шасси напрямую связаны с работами над довольно новым палубным самолётом МиГ-29К.

«А поскольку МиГ-35 унаследовал от прежних вариантов множество существенных усовершенствований, трудно понять, в чем его революционность. Тем не менее, этот самолёт стал кульминацией российской авиастроительной инженерной мысли и многолетнего опыта, и на сегодня он является в России самым эффективным многоцелевым истребителем», — заключает Марк Эпископос.