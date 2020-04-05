DE: «беспрецедентно» — российские ВМФ проверяют решимость Британии на фоне коронавируса

Проход новейших российских кораблей через Ла-Манш — это «провокация», подгаданная по времени под коронавирус и призванная проверить решимость Великобритании отстаивать свои интересы, пишет Daily Express. По мнению редактора журнала WARSHIPS International Fleet Review Иана Баллантайна, Россия пытается продемонстрировать, что она не ослабла под натиском коронавируса.

На прошлой неделе на фоне мировой пандемии коронавируса Россия отправила в Ла-Манш несколько военных кораблей, что многими было истолковано как «точно подгаданная по времени провокация» президента Владимира Путина, пишет Daily Express.

Редактор журнала WARSHIPS International Fleet Review Иан Баллантайн отметил по этому поводу следующее: «Как и остальные страны, Россия дала полномасштабный военный ответ коронавирусу в пределах своих границ, одновременно отправив медицинских специалистов из своих Вооружённых сил в Италию в целях борьбы с вирусом. Однако в то время, как НАТО — что весьма разумно — ограничило или отменило некоторые крупные военные учения, российские военные показали, что и во время пандемии они будут вести себя как ни в чём не бывало».

«Такое поведение может лишь отражать тот факт, что у них как у единого государства, есть единство цели, и им не нужно пытаться действовать в рамках многонациональной оборонительной коалиции вроде НАТО», — пояснил Баллантайн, добавив, что российский ВМФ отправил свои соединения в воды неподалёку от границ членов НАТО.

«Они отправили в Северное море и через Ла-Манш семь кораблей — два фрегата, три корвета и два амфибийно-десантных судна, — сообщил редактор. — Это флот беспрецедентных размеров, по крайней мере, за последние несколько лет».

Обычное российские оперативные группы, включая атомный крейсер типа «Пётр Великий» и авианосец «Адмирал Кузнецов», а также подлодку «Орёл», действуют в сопровождении одного-двух эскортных судов и нескольких кораблей поддержки. Однако пять боевых кораблей, направленных в Северное море и Ла-Манш, оказались новинками российского флота, которые способны наносить высокоточные удары вглубь территории потенциального противника.

«Перемещение такого большого количества современных и передовых российских надводных боевых кораблей в водах НАТО в сопровождении флота судов поддержки — это нарочная демонстрация силы, призванная показать, что Москва не ослабла перед наступлением коронавируса», — считает Баллантайн.

При этом такое поведение России не ограничилось Северной Европой. «Примерно в тоже время в Восточном Средиземноморье три столь же современных российских фрегата продемонстрировали огневую мощь, открыв ракетный и орудийный огонь по целям в море и в воздухе. По словам российского ВМФ, это были учения по уничтожению морского соединения условного противника. Этим «условным противником» может быть только НАТО», — пояснил редактор.

Вместе с тем за действиями российского соединения наблюдали в сумме девять британских кораблей. По словам старпома патрульного судна HMS Tyne лейтенанта Ника Уорда, подобные задачи — это обычная работа флота. «В то время как Вооружённые силы помогают Национальной службе здравоохранения спасать жизни в Великобритании, крайне важно, чтобы ВМФ продолжали выполнять миссии, которыми мы всегда занимались, чтобы обезопасить Британию», — подчеркнул он.