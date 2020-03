NI рассказал о кошмаре ВМС США — российском флоте с «Цирконами» на борту

ВМС США явно не порадует сценарий, при котором каждый российский надводный корабль получит в своё распоряжение гиперзвуковые противокорабельные ракеты класса «Циркон», пишет The National Interest. Как отмечает журнал, при помощи таких средств и при некоторой удаче даже небольшой ракетный катер будет способен топить американские капитальные корабли. Тем не менее подобное оружие будет сильно зависеть от датчиков и радаров — где у США будет преимущество.

Один из сценариев, который ВМС США предпочли бы не рассматривать: каждый российский надводный корабль имеет на борту гиперзвуковые противокорабельные ракеты, пишет The National Interest.



Однако за последние несколько месяцев произошло два интересных события. Во-первых, в январе 2020 года Россия провела первые стрельбы с надводного корабля с применением ракеты «Циркон». Фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» выстрелил ракетой этого типа из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне.



Во-вторых, за месяц до этих испытаний, в декабре 2019 года, глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что все новые российские боевые корабли будут способны вести огонь гиперзвуковыми ракетами, в том числе семейства «Циркон» и «Калибр». При этом, по его словам, переоснащение новыми ракетами кораблей, уже находящихся в боевом составе ВМФ, будет не «сильно затратной темой».



Ракеты «Циркон» во многом превратились в «пугало», отмечает The National Interest. По имеющимся данным, они обладают дальностью поражения в 1 тыс. км и могут разгоняться до скорости в 8 или 9 Махов. Угроза «Циркона» оказалась достаточно высокой, для того чтобы Великобритания забеспокоилась, что ПРО на её новом авианосце типа Queen Elizabeth не сможет остановить российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты.



Россия и СССР никогда по-настоящему не пытались тягаться с США в плане постройки капитальных кораблей вроде авианосцев. Однако на данный момент российский флот располагает приблизительно 30 эсминцами и фрегатами, 50 корветами и 30 малыми ракетными кораблями. При наличии на подобных судах средств вроде «Циркона» 500-тонный катер «Тарантул» может в теории потопить американский крейсер или даже авианосец.



Тем не менее у российского флота есть крупная проблема: даже самые быстрые и дальнобойные ракеты неэффективны в том случае, если они не могут обнаружить цель. 500-тонный корабль, который попытается потопить американское капитальное судно, тонким слоем размажут по воде до того, как он успеет выстрелить. Во всяком случае, так будет выглядеть морской бой, если у корабля не будет датчиков дальнего радиуса действия, превосходящего аналоги противника.



В области наведения и сетевой координации США имеют значительное преимущество. Учитывая, что США разрабатывают собственные гиперзвуковые ракеты, живучесть российских кораблей значительно уменьшится.



В стеснённом водном пространстве неподалёку от российского побережья и при поддержке радаров и самолётов наземного базирования корабли с «Цирконом» на борту могут показать превосходные результаты, считает журнал. Однако в Северной Атлантике ситуация будет выглядеть совсем иначе.



«Циркон» и его семейство — это смертоносное средство (или возможно, смертоносное, потому что их пока не использовали в боевой обстановке). Но чудо-оружием его назвать сложно», — подытоживает The National Interest.