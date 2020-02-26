Popular Mechanics: новая российская подлодка будет походить на экзотическое морское существо

В России вскоре начнётся работа над новой атомной торпедной подлодкой, которая должна будет сменить в составе ВМФ субмарины серии «Щука-Б», пишет Popular Mechanics. Как отмечает обозреватель издания, корабли новой серии, названной «Лайка», будут — как и прочие российские подлодки — отличаться более «органическим» внешним видом по сравнению с западными субмаринами, напоминая «экзотических морских существ».

Россия готовится начать работу над абсолютно новой серией атомных торпедных подводных лодок (ПЛАТ), предназначенных для «соперничества с лучшими субмаринами НАТО», сообщает Popular Mechanics. Как пишет журнал, серия, получившая наименование «Лайка», станет первым для Москвы проектом ПЛАТ, созданным «с нуля», почти за пятьдесят лет, и должна будет прийти на смену подлодкам серии «Щука-Б».

Российский подводный флот является одним из крупнейших в мире и имеет в своём составе как атомные, так и дизельные подлодки, вооружённые торпедами, а также крылатыми и баллистическими ракетами, в том числе и с ядерным оснащением, говорится в материале PM. Вместе с тем, у этого флота «есть одна тайна»: многим из его кораблей уже не один десяток лет, и их необходимо заменять на новые, подчёркивает обозреватель издания. Так, почти все из 16 российских атомных ударных подлодок, находящихся сейчас в строю, были построены ещё в Советском Союзе до окончания холодной войны, напоминает журналист.

Подводные силы российского ВМФ — как и вооружённые силы страны в целом — сильно пострадали после распада СССР, и лишь недавно начали получать новые корабли, включая подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) серии «Ясень» и ракетные подводные крейсера стратегического назначения (РПКСН) серии «Борей». Таким образом, «Лайка» станет третьей серией подлодок, запущенных Москвой в производство после окончания холодной войны, отмечает обозреватель PM.

По данным журнала, работать над «Лайкой» будет петербургское КБ «Малахит». Согласно имеющейся в открытом доступе информации, водоизмещение кораблей серии будет составлять 11340 тонн, что больше, чем у американских ПЛАТ «Вирджиния» (8700 т). «Лайка» будет развивать скорость до 35 узлов, а предельная глубина погружения подлодки должна будет достигать 518 м; у американских ПЛАТ «Вирджиния» этот показатель засекречен, однако известно, что он точно превышает 240 м и скорее всего составляет около 485 м. Как отмечает обозреватель PM, новая субмарина, как и прочие подлодки советского и российского производства, будет иметь более «органический» вид, чем большинство западных подлодок: тогда как американские подлодки отличаются крупными, заметными рубками и трубообразным корпусом, российские как правило имеют более широкие корпуса и более низкие и длинные рубки, благодаря чему часто «похожи на экзотических морских существ».

Корпус «Лайки» будет полностью «обёрнут» системой гидролокаторов, благодаря чему подлодка сможет осуществлять обнаружение подводных объектов во все направлениях, также говорится в материале. Субмарина, вероятнее всего, будет оснащена примерно восемью торпедными аппаратами, а также будет иметь до 16 пусковых шахт для запуска ракет Х-35 и «Калибр».

Россия планирует заменить стареющие «Щуки» по принципу «один к одному», а значит, что будет сконструировано около десятка «Лаек»; вместе с тем, всё будет зависеть от того, насколько гладко будет проходить разработка серии, а также от состояния российской экономики, подчёркивает автор статьи. Проектирование серий «Борей» и «Ясень» заняло почти два десятка лет — и не только в связи со сложностью, но и из-за отсутствия необходимых средств, отмечает журналист. Между тем, хотя состояние российской экономики в последнее время и улучшилось, рост ВВП страны может оказаться под угрозой в связи с глобальным экономическим спадом, а также западными санкциями, пишет он.