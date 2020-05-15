WSJ: Москва подрывает единство НАТО дезинформацией о коронавирусе

На учениях DEFENDER-Europe 20 военнослужащие соблюдают санитарные правила и дистанцирование, пишет The Wall Street Journal. Тем не менее Россия, как пишет издание, распускает слухи о том, что войска альянса представляют опасность для местного населения. В свою очередь Москва, хотя и отменила военный парад, провела собственные учения и отправила военные корабли и самолёты к территориям НАТО, отмечает американское издание.

США свернули основные военные учения в Европе, чтобы предотвратить распространение коронавируса, однако НАТО провело несколько небольших учений у своей границы с Россией. Как пишет The Wall Street Journal, также в этом месяце ВМС США впервые с 1980-х годов отправили корабли в Баренцево море. Кроме того, в качестве очередной демонстрации силы американские стратегические бомбардировщики совершили полёты в Европу.

Чтобы избежать распространения вируса, учения DEFENDER-Europe 20, в которых должны были принять участие 37 тыс. военнослужащих, сократились до четырёх батальонов НАТО. Командиры приказали войскам избегать встреч с местным населением, что обычно является частью учений, а также избегать контактов при посещении заведений общественного питания и на автомобильных заправках.

Повседневная жизнь в лагерях также приспособилась к распространению пандемии. Военнослужащие сидят на расстоянии двух метров друг от друга во время еды и сторонятся друг друга при посещении тренажёрного зала. Также военные дезинфицируют поверхности и дверные ручки каждые два часа. Как пишет автор статьи, эти меры отражают повышенную осторожность во всех странах альянса, в частности, после распространения инфекций на американском и французском авианосцах Theodore Roosevelt и Charles de Gaulle.

Россия, в свою очередь, хотя и отменила военный парад, запланированный по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны, также провела свои учения. Кроме того, Москва отправила свои военные корабли и военные самолёты к территориям НАТО. По словам европейских чиновников, Россия также пытается подорвать альянс, распространяя дезинформацию о коронавирусе.

Как отмечает издание, российские СМИ распространяют заявления о том, что учения НАТО DEFENDER-Europe 20 распространят коронавирусную инфекцию на страны Прибалтики. Также европейские чиновники заявили, что литовский новостной сайт был взломан и на нём появился необоснованный пост о том, что американский офицер, находящийся в стране, заразился вирусом. В НАТО также сообщили, что в этом месяце министру обороны Литвы было также отправлено поддельное письмо о том, что НАТО выводят свои силы из страны. В Латвии в конце апреля появилась статья о том, что 21 военнослужащий местного батальона НАТО был поражён вирусом. Министерство обороны Латвии назвало это дезинформацией.