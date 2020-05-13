Guardian: экс-генералы НАТО призвали Европу не выходить вслед за США из договора с Россией по открытому небу

Группа отставных генералов НАТО и военных чиновников предупредила Европу о необходимости подготовиться к выходу США из Договора по открытому небу с Россией, сообщает британская газета The Guardian. В совместном заявлении бывшие военные командиры призвали Вашингтон не выходить из соглашения и отметили, что европейским странам в любом случае следует сохранить договор с Москвой, потому что он им необходим.

Европе стоит подготовиться к тому, что США выйдут из жизненно важного договора с Россией, предупреждают бывшие генералы НАТО. Они призывают Америку остаться в Договоре по открытому небу, направленном на снижение риска войны в случае ошибки в расчётах, пишет британская газета The Guardian.

Группа отставных генералов НАТО и военных чиновников призвала США остаться в заключённом в 1992 году договоре с Россией о взаимных разведывательных полётах, но в то же время предупредила европейские столицы о необходимости подготовиться к выходу США из соглашения.

По данным американских источников, министр обороны США Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео полны решимости покинуть Договор по открытому небу, который, по мнению европейских лидеров и сторонников контроля над вооружениями, снижает риск начала войны из-за просчётов и добавляет взаимной прозрачности в действиях сторон.

В опубликованном во вторник совместном заявлении группы из 16 отставных военных командиров и министров обороны, координируемой Европейской сетью лидеров ELN, говорится, что Договор по открытому небу является жизненно важной опорой стабильности между ядерными державами, подчёркивает издание.

«Многостороннее соглашение с 34 государствами-участниками, включая США, Россию и большинство европейских стран, помогло при 1517 пролётах над чужой территорией с поздним уведомлением и невооружённых пролётах, — говорится в заявлении. — На протяжении всего срока действия договор способствовал повышению прозрачности и предсказуемости в военных вопросах, помогал укреплению доверия и взаимопонимания».

Если США выйдут из договора, они потеряют право осуществлять пролёты над Россией, но российские самолёты всё равно смогут пролетать над американскими военными объектами в Европе, отмечает The Guardian.

Как сообщается в статье, среди подписавших заявление присутствуют бывший начальник штаба обороны Великобритании генерал сэр Дэвид Ричардс, бывший начальник штаба вооружённых сил Германии генерал Клаус Науманн и бывший командующий ПВО Франции генерал Бернар Норлен. Они предполагают, что больше всех от выхода США из договора может проиграть Европа.

«В то время как преимущества разведки и укрепления доверия для самих США ограничены, они вполне реальны для американских союзников по НАТО. Стратегические выгоды для США от «стабильности в евроатлантическом регионе» также очень реальны», — подчёркивают отставные военные командующие.

Также они призвали Россию отказаться от нарушений договора, которые были названы её американскими оппонентами причиной для выхода из соглашения. Речь идёт об ограничении полётов над Калининградом и создании закрытого коридора на границе Южной Осетии и Абхазии.

В заявлении утверждается, что если США действительно выйдут из договора, их союзники по НАТО должны оставаться в соглашении. При этом отмечается, что европейские государства выполняют 55% полётов, и почти 59% российских пролётов совершается над их территорией. Европейские государства не обладают возможностями США в сфере спутникового наблюдения, поэтому они особенно зависимы от полётов в рамках Договора по открытому небу, которые могут выполняться под облачным покровом, разъясняется в статье.

В своём заявлении бывшие военные начальники НАТО призывают остальных участников договора встретиться в течение двух месяцев после выхода США из соглашения, чтобы обсудить, как оно будет функционировать без Вашингтона. Как пишет The Guardian, среди прочего необходимо обсудить ограничения в отношении того, какой информацией члены НАТО могут поделиться с США.

«Важно, чтобы правительства западноевропейских стран были к этому готовы, — подчёркивает директор по исследованиям ELN Андреас Персбо. — Для них этот договор имеет определённую ценность, и в их интересах продолжать пролёты над Россией, а Россия хотела бы продолжать пролёты над Западной Европой. Вопрос в том, можно ли всё это сохранить так, чтобы Россия не потребовала от западных правительств слишком высокую цену».