FAZ: в немецком бундестаге выступили против принятия на вооружение ядерных бомбардировщиков

Предложение министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заменить старые немецкие самолёты «Торнадо» на Boeing F-18, натолкнулось на критику в партии СДПГ, пишет Frankfurter Allgemeine. По мнению сопредседателя партии Норберта Вальтера-Борьянса, недопустимо принимать на вооружение самолёт, который предполагается использовать в качестве ядерного бомбардировщика. В партии также отметили, что подобные методы ядерного сдерживания являются «анахронизмом» времён холодной войны.
Немецкая партия социал-демократов вступила в дискуссию по поводу участия Германии в процессе «ядерного сдерживания», пишет Frankfurter Allgemeine. После того, как министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила заменить старые немецкие самолёты «Торнадо» на Boeing F-18, сопредседатель СДПГ Норберт Вальтер-Борьянс поставил под вопрос совместную политику в области ядерного оружия.
В своём официальном заявлении Вальтер-Борьянс подчеркнул, что выступает против принятия на вооружение самолёта, которого предполагается использовать в качестве ядерного бомбардировщика. Вальтер-Борьянс отметил, что совместная политика в области ядерных вооружений должна быть нацелена на «мирную дискуссию», однако на деле она создаёт почву для появления «бесчеловечных типов оружия» и не предоставляет Германии реальной возможности высказать своё мнение. Кроме того, политик подчеркнул, что всё это происходит в то время, когда «непредсказуемый президент США ставит под вопрос безграничное доверие к партнёрам по НАТО и рассматривает применение нестратегического ядерного оружия в качестве одной из опций».
Как пишет Frankfurter Allgemeine, вице-председатель СДПГ Габриэла Хайнрих поддержала позицию Вальтера-Борьянса. По словам Хайнрих, суждение о том, что увеличение ядерного потенциала повышает уровень безопасности, является ошибочным и сдерживание методами времён холодной войны является «анахронизмом».
Что касается партии ХДС/ХСС, то она выступает в поддержку совместной политики в области ядерных вооружений, отмечает издание. Председатель фракции ХДС/ХСС Йоханн Вадепуль подчеркнул, что данная мера повышает безопасность Европы.
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