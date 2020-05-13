La Vanguardia: Зеленский так и не принёс Украине обещанных перемен

Выбирая Владимира Зеленского своим президентом, украинцы надеялись, что он действительно сможет навести в стране порядок и осуществить жизненно необходимые реформы, пишет La Vanguardia. Однако никаких реальных позитивных изменений на Украине до сих пор не наблюдается, и вряд ли стоит ожидать их в ближайшем будущем, подчёркивается в статье.

Украинская политика напоминает какую-то «сюрреалистическую» картину, пишет La Vanguardia — чего стоит одно только название правящей партии «Слуга народа». Когда украинцы голосовали за президента Владимира Зеленского, они надеялись на то, что популярный комик, переквалифицировавшийся в политика, наведёт в стране порядок. Однако «чуда не произошло», подчёркивается в статье: никаких изменений на Украине до сих пор не наблюдается, да и в ближайшем будущем, похоже, тоже не предвидится.

Перед Зеленским стояли две главные задачи, поясняет автор. Во-первых, он должен был восстановить мир на востоке страны. А для этого необходимо вести прямой диалог с лидерами «сепаратистских республик» и с Москвой, вне зависимости от того, нравятся правительству такие меры или нет, пишет La Vanguardia. Это необходимо сделать, чтобы восстановилась «жизнеспособность» Украины и в стране воцарились бы мир и стабильность, говорится в статье, но правительство Зеленского до сих пор не смогло решить эту проблему.

Во-вторых, украинским властям крайне необходимо было провести «шоковую политику», чтобы можно было наконец-то искоренить коррупцию в стране. Однако правительство Зеленского и этого не сделало, отмечает La Vanguardia: «С тех пор как Украина вышла из состава СССР, политическая и экономическая элиты страны ничего не сделали для блага общества. Пока они набивали себе карманы, в стране росло количество бедного населения. Страна также начала терять территории: сначала это был Крым, сейчас же страна рискует потерять восточные регионы. И если они продолжат в том же духе, они могут остаться ещё и без Одессы».

Более того, недавно Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий продажу земельных участков сельхозназначения иностранным транснациональным компаниям, говорится в статье. Такое решение подверглось жёсткой критике со стороны экс-премьера Юлии Тимошенко. По её мнению, закон следует приравнять к «измене родине», а принявшие его украинские политики «распродают родину». И хотя Европа знает об этом, однако не придаёт должного значения, поскольку ей гораздо важнее геополитические интересы, которые за всем этим кроются, пишет La Vanguardia.

Между тем из политического курса Зеленского (вне зависимости от того, выбрал он эту линию самостоятельно или ему её навязали извне) становится очевидно, что украинский президент намерен и дальше продолжать конфронтацию с Москвой, отмечает автор. Члены украинского правительства продолжают говорить о «возвращении Крыма» и сохранении американской повестки дня на Украине. А сам президент недавно лишь «подлил масла в огонь», назначив на новую должность бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который разыскивается грузинскими властями и «считается врагом России», подчёркивается в статье.

Как отмечают критики Зеленского, украинский президент и его команда просто «не понимают реального положения вещей». Киеву необходимо осознать, что Россия «никогда не позволит Украине войти в НАТО и не вернёт Крым», пишет La Vanguardia. Кроме того, стоит признать, что, даже если бы Зеленский захотел что-то изменить по своей воле, ему пришлось бы очень нелегко, говорится в статье: «Вполне возможно, что Евросоюз не приветствовал бы суверенную реакцию Украины. Кажется, что этой стране просто не позволено сохранять нейтралитет».

В любом случае всё указывает на то, что Зеленский хочет придерживаться прежней политики и не намерен почти ничего менять, заключает автор: «Конечно, его стиль правления менее жёсткий, чем у Порошенко — но при этом он не хочет ничем рисковать, чтобы не усложнять себе жизнь. Поэтому он продолжает разрешать олигархам распродавать страну на запчасти и всё ещё противостоит Москве».

Некоторые наблюдатели считают, что реальные изменения наступят лишь тогда, когда украинцы решатся наконец отстранить от власти поколение политиков, управляющих страной на протяжении постсоветской эпохи, отмечается в статье. Однако возможно, что, когда этот день придёт, может оказаться уже «слишком поздно», предупреждает автор: «Как уже сказал российский режиссёр Никита Михалков, если страна не начнёт наконец руководствоваться здравым смыслом, через несколько лет от неё ничего не останется по одной простой причине: народ больше не будет ей принадлежать».