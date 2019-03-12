Обращаются, как с террористом: La Vanguardia рассказала, как Аль Бано отреагировал на решение Киева внести его в чёрный список

Министерство культуры Украины внесло итальянского певца Аль Бано в чёрный список, назвав его угрозой для национальной безопасности страны, пишет La Vanguardia. «Это неприемлемо, что со мной — человеком, который всегда воспевает мир, — теперь обращаются, как с террористом», — отреагировал на это решение исполнитель, указав на то, что ни разу не высказывался против Киева.
Украина внесла итальянского певца Аль Бано (Альбано Карризи) в чёрный список, пишет испанская газета La Vanguardia. Исполнитель, который никогда не скрывал своей симпатии по отношению к Путину, уже выразил сожаление о том, что с ним обращаются, «как с террористом».
Его восхищение российским лидером уже не раз приводило к проблемам с поклонниками. В этом случае полемика зашла дальше и дошла до высших инстанций — конкретно, до Министерства культуры Украины, которое объявило о включении Аль Бано в чёрный список, посчитав его «угрозой для национальной безопасности».
В одном из недавних интервью итальянский исполнитель рассказал о том, что три раза общался с Владимиром Путиным: первый раз ещё в 1986 году, второй раз — в 2004 году в канун Нового года, а третий раз — недавно на «праздновании столетия КГБ», пишет издание.
Как отмечает La Vanguardia, именно эти слова, похоже, переполнили чашу терпения украинских властей, и они приняли решение о внесении певца в чёрный список.
«Никогда я не говорил ни слова против Украины и даже не выражал своей оценки, — прокомментировал ситуацию Аль Бано. — Это неприемлемо, что со мной — человеком, который всегда воспевает мир, — теперь обращаются, как с террористом».
Он заявил, что немедленно свяжется с послом, а затем и с Министерством культуры Украины.
«Хочу понять, как моё имя там оказалось. Когда сегодня утром я узнал об этом, подумал, что это шутка», — приводит издание слова Аль Бано.
Успокоившись, исполнитель, как пишет La Vanguardia, попытался смягчить остроту вопроса, рассказав о том, что три или четыре года назад он ездил на Украину и чувствовал себя там хорошо. Затем Аль Бано в шутку добавил, что Украине, похоже, больше не нравятся его песни.
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