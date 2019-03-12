Лiга.net Оригинал

Лiга.net: Илон Маск рассказал о ведущей роли Украины в советской космонавтике

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Основатель SpaceX Илон Маск отреагировал на слова собеседника в Twitter о том, что после распада СССР Россия не совершила революции и использует старое советское наследие. Как передаёт «Лiга», Маск заявил, что Украина действительно сыграла основную роль в развитии советской космонавтики.
Лiга.net: Илон Маск рассказал о ведущей роли Украины в советской космонавтике
Reuters
По мнению главы компании SpaceX Илона Маска, в мире пока ещё нет равных действующему российскому ракетному двигателю, однако в развитии космической отрасли СССР и, соответственно, России главную роль сыграла Украина. Как пишет «Лiга», соответствующий твит он разместил незадолго до отстыковки корабля Crew Dragon от МКС и его приземления. 
 
Один из пользователей соцсети написал под заявлением бизнесмена о «лучшем из ныне использующихся двигателей», что, со слов Маска, «великолепное российское ракетостроение» происходит из ракетостроения СССР, которое, в свою очередь, зиждется на работах украинских учёных и инженеров.
 
В ответ на заявление собеседника о том, что «за 28 последних лет Россия не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие», глава SpaceX написал: «Украина действительно сыграла основную роль».
 

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Лiга.net Украина Европа
теги
Илон Маск космос Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров