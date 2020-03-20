Forbes: «сломанное правительство» Украины отпугивает инвесторов

Феодальные склоки между олигархами, судебные тяжбы и неблагоприятная политическая обстановка отпугивают инвесторов, которые в ином случае могли бы вложиться в экономику Украины, пишет Forbes. Как отмечает журнал, ключевыми приоритетами Киева должны стать макроэкономическая стабильность, а также реформы банковской и судебной систем, которые смогут переубедить иностранные деловые круги.

Быть президентом нелегко. А быть президентом страны, которая находится в состоянии «вооружённого конфликта» с Россией и которая генерирует отрицательные заголовки в США — это ещё более сложная задача — особенно если речь идёт об Украине , пишет Forbes.

Однако заниматься он этим обязан. Владимир Зеленский, в прошлом киноактёр, получил на это мандат от народа. Многие рассчитывают, что он оттащит Украину от черты, за которой находится государство в состоянии распада. Хотя на выборах украинский лидер и одержал победу, набрав с 73% голосов, теперь уровень его поддержки находится в районе 40%. «Это не сказать, чтобы превосходный показатель», — считает журнал.

При этом объёмы прямых иностранных инвестиций продолжают снижаться: по последним данным на 2018 год в экономику страны было вложено всего $2,4 млрд, что на 10% меньше, чем в прошлом году. При этом темпы экономического роста в 2019 году разочаровывали. Если посмотреть на вопрос глобально, то долговая нагрузка Киева снизилась с 80% ВВП в 2016 году до 52% сейчас, в то время как инфляция остановилась на 4%. Ключевая ставка находится на уровне в 11%. «Это убийца роста. Украинская экономика по-прежнему хрупка», — отмечает Forbes.

В четвёртом квартале ВВП Украины вырос на 0,1%, что стало самым низким показателем с 2016 года. В прошлом году украинская экономика увеличилась на 1,5% — что лучше, чем в соседней России, но хуже рыночных прогнозов, говорящих о росте в 2,3%.

Хорошие новости для Зеленского заключаются в том, что его избирали не для того, чтобы он добивался экономического бума. Зеленского избирали для того, чтобы он покончил с войной с Россией и вернул украинскую политическую арену на круги своя. Истории, подобные той, что случилась со скандально известной компанией Burisma, на Украине не вызывают особого удивления. Крупные бизнесмены всегда находили для себя нишу, и в рамках политического противостояния они должны постоянно выбирать правильную сторону, чтобы сохранить контроль над своей частью Украины.

Подобные реалии ведут к политической борьбе и феодальным склокам между хорошо известными на Западе миллиардерами: от газового магната Дмитрия Фирташа до Игоря Коломойского, который столкнулся по вопросу о повторной национализации «Приватбанка» с Петром Порошенко.

Хотя дело Burisma и остаётся самым известным в США противостоянием, многие инциденты с участием украинских бизнес-элит тревожат иностранных инвесторов.

Две недели назад Зеленский отправил своё правительство в отставку. Помимо премьера свои посты также покинули многие ключевые члены кабинета.«Это первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не воровать — слишком мало... Нужны новые мозги и новые сердца», — заявил тогда украинский лидер.

«Перетряска правительства вряд ли могла произойти в худшее для Украины время, на фоне вспышки коронавируса, спада мирового рынка, отсутствия сделки с МВФ, беспокойства держателей облигаций на вторичном рынке, а также грядущей выплаты серьёзных суверенных долгов. Ключевыми приоритетами нового правительства должна стать макроэкономическая стабильность и стимулирование прямых иностранных инвестиций», — отметил по этому поводу президент Американской торговой палаты на Украине Энди Хандер.

Для достижения этих целей, как считают эксперты, украинские власти должны убедить иностранные компании в том, что инвестиции в экономику этой страны безопасны.

Вместе с тем Ferrexpo — одной из крупнейших украинских компаний, представленных на Лондонский бирже, — предстоит судебная тяжба, которая восходит ещё к соперничество между гендиректором фирмы Константином Жеваго и Порошенко.

Украинский суд наложил ограничение на продажу швейцарского подразделения компании, а сам Жеваго получал угрозы от недавно отправленного в отставку генпрокурора Руслана Рябошапки, который грозил включить бизнесмена в международный розыскной список по подозрению в растрате.

Украинский магнат добровольно ушёл с поста главы Ferrexpo, однако это уже ничего не значило, так как его проблемы уже перекинулись на саму компанию. По словам источников, знакомых с ситуацией, нападки на Ferrexpo корнями уходили в беспрецедентное решение стороны обвинения о заморозке активов и давлении на Жеваго.

«Олигархи владеют всеми крупными телеканалами, и они спонсируют верных членов Рады, — считает заместитель директора Центра Евразии при «Атлантическом совете»* Мелинда Харинг. — Инвесторы не дураки. Они не будут вкладывать в Украину серьёзные деньги до тех пор, пока страна не реформирует суды».

Схватки между олигархами, — к числу которых принадлежал и Порошенко, который известен на Украине как «шоколадный король» — дело частое. Администрации Зеленского приходится считаться с этими реалиями.

Команда украинского лидера смогла пробить ряд важных, но небольших реформ, которые облегчили жизнь бизнесу. Вместе с тем судебная реформа застопорилась; некоторые эксперты полагают, что идти на уступки не хотят ни суды, ни политики, так как на кону стоит идеальный инструмент принуждения и контроля на Украине.

Некоторые реформы Киева удостоились похвалы со стороны иностранных деловых кругов. Ожидается, что Рада проведёт земельную реформу и закончит очистку банковского сектора, однако успех этих предприятий совсем не гарантирован. При этом если парламент не проведёт банковскую реформу, новой сделки с МВФ Киеву не видать.

«До резни на прошлой неделе я бы поставила Зеленскому четыре с плюсом, — заявила Харинг. — Но после той резни, мне тяжело сказать что-то положительное о новом правительстве, которому не хватает управленческого опыта, харизмы и мандата на реформы».

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.