El País: через год после избрания Зеленского на Украине страх перед будущим превалирует над надеждой

За год, прошедший с избрания Владимира Зеленского президентом Украины, в стране всё столь же остро стоят вопросы модернизации экономики, искоренения коррупции и освобождения от зависимости от олигархов, пишет El País. На фоне этих проблем и раскола в обществе распространение коронавируса лишает множество украинцев уверенности в будущем.

Достаточно ли «энтузиаста с благими намерениями, но без опыта», для того чтобы привести Украину в порядок? Этим не потерявшим актуальность для страны вопросом задалась испанская газета El País через год после избрания на пост президента Владимира Зеленского.

Время, прошедшее со дня инаугурации 20 мая, было для страны сложным, полагает издание. Новому главе государства не удалось примирить расколотый украинский народ. Кроме того, Зеленский не смог найти выход из конфликта на востоке страны, несмотря на восстановление контактов с президентом России Владимиром Путиным.

Ни встреча с российским коллегой в Париже, ни три обмена пленными не привели к значительному продвижению на пути к примирению. Перспективы «возвращения аннексированного Крыма»* также остаются невелики, несмотря на нормы международного права и введённые против России санкции. Более того, контроль Москвы над Керченским проливом негативно сказывается на украинской торговле.

В феврале рейтинг популярности избранного 73,22% голосов Зеленского составил 51,5%. Такой показатель El País кажется весьма оптимистичным, учитывая непростое время. Однако ситуация с распространением коронавируса осложняет обучение новой команды во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, которая в марте пришла на смену правительству Алексея Гончарука.

Перед Зеленским и его правительством остаются задачи по модернизации экономики, искоренению коррупции и освобождению от зависимости от олигархов. При этом в апреле Киеву пришлось сократить расходы на образование, науку и инфраструктуру в пользу выплат пенсий и пособий по безработице и здравоохранения для борьбы с коронавирусом.

Кредитные ресурсы, обещанные Украине Международным валютным фондом, нужны стране, как «кровь для организма», заявил президент на одной из телевизионных передач в пятницу. По словам главы государства, Киев ожидает финансирования на сумму «минимум 8 миллиардов долларов», а также дополнительного финансирования от Всемирного банка и Евросоюза. Кроме того, Зеленский отметил, что «почти каждый день» общается с коллегами из ОАЭ, Азербайджана, Канады и Германии.



В 2020 году Украине предстоит выплатить по внешней задолженности перед нерезидентами $17 млрд. При этом для получения средств от МВФ Украине пришлось принять несколько спорных законов. Первый закон открывает украинский рынок земли. С 2024 года покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут и юридические лица. Право иностранных компаний и граждан покупать землю будет зависеть от итогов референдума по этому вопросу.

Второй закон предоставляет Нацбанку дополнительные возможности для регулирования банковской деятельности. В частности, запрещается возврат неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

При этом недавние опросы показали, что с начала эпидемии лишь 49% респондентов заявили, что смотрят в будущее с надеждой, вместо 71% с января по март. Кроме того, доля тех, кто испытывает страх перед будущим, возросла на 14%, пишет El País.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).