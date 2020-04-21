El País: через год после избрания Зеленского на Украине страх перед будущим превалирует над надеждой
Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в США превысило 780 тыс. человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей. Об этом сообщил Минпромторг.
В Соединённых Штатах проводятся испытания более 70 методик лечения коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе разработка вакцин. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
Средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетную атаку Израиля над Пальмирой, сообщает агентство SANA.
Семеро сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области заразились коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв.
Американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме заявил, что текущие низкие цены на нефть позволяют США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища.
Адвокат Константина Ярошенко Алексей Тарасов сообщил о смерти сокамерника своего подзащитного от болезни, похожей по симптомам на коронавирус, в американской тюрьме Данберри.
Пандемия коронавирусной инфекции пойдёт на спад после того, как вирусом заразятся до 70—80% населения, считает академик РАН, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Феликс Ершов.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Facebook прокомментировал падение фьючерсов на нефть.
Американский президент Дональд Трамп выдвинул кандидатуру советника госсекретаря по Западной Европе и Евросоюзу Джули Фишер на пост посла США в Белоруссии, сообщила пресс-служба Белого дома.
Игрок ивановского «Текстильщика» Сергей Орлов ответил на вопрос, замечал ли он проблемы со здоровьем у бывшего футболиста команды Иннокентия Самохвалова, который 20 апреля скончался во время тренировки.
Генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт заявил, что сезон в Германии может возобновиться 9 мая.
Роспотребнадзор рекомендовал ограничить число находящихся в помещении работников для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Президент ивановского футбольного клуба «Текстильщик» Юрий Ермаков прокомментировал новость о смерти бывшего защитника команды Иннокентия Самохвалова.
В Москве скончались ещё 29 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, всего за сутки умерли 233 человека. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.
Бывший главный тренер «Текстильщика» Денис Бояринцев отреагировал на смерть защитника московской «Казанки», которая является второй командой «Локомотива», Иннокентия Самохвалова.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым упрощается беспошлинный ввоз аппаратов ИВЛ, масок, защитных костюмов и тестов на коронавирус.
Московский футбольный клуб «Локомотив» ведёт переговоры с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
Выявление в России в воскресенье, 19 апреля, 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 связано с расширением круга тестирования. Об этом заявила в эфире Первого канала глава ФМБА Вероника Скворцова.
Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в сирийской провинции Хасеке. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк объяснил свою критику в адрес нападающего «Сельты» Фёдора Смолова, который вернулся в Россию из Испании во время пандемии коронавируса.
Защитник московской «Казанки», которая является второй командой «Локомотива», Иннокентий Самохвалов жаловался на здоровье за день до смерти.
У трёх студентов Московской академии Следственного комитета выявили признаки коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе СК.
В Московской области оформили 5,2 млн цифровых пропусков. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Четырёхкратный олимпийский чемпион, а также бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов отреагировал на вопрос об изменениях в тренерском штабе национальной команды.
Падение цены на нефть марки WTI напрямую зависит от степени контроля над распространением коронавируса и ограничения передвижения населения. Об этом заявил представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад.
Российский тренер Андрей Талалаев прокомментировал новость о смерти Иннокентия Самохвалова, защитника московской «Казанки», которая является второй командой «Локомотива».
Главврач московской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича, телеведущий, глава информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников оценил тесты на антитела к COVID-19.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью RT рассказала о поступающих жалобах, среди которых обращения о нехватке средств защиты в аптеках, а также о трудностях с тестированием на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции составило 20 265.
Появилось видео с места смерти защитника московской «Казанки», которая является второй командой «Локомотива», Иннокентия Самохвалова.
В Вологодской области будет перенесён ряд мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
В конце апреля на сайте Государственной думы разместят раздел «Меры поддержки в условиях COVID-19».
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал, как ухаживать за автомобилем во время режима самоизоляции.
Член совета по образованию комитета Госдумы Константин Деревянко прокомментировал предложение ввести в педагогических вузах России дополнительную подготовку будущих учителей к дистанционному обучению.
В Тверской области подвели итоги реализации национального проекта «Жильё и городская среда». За январь — март 2020 года введено в эксплуатацию 575 домов, что на 12% превышает показатель за аналогичный период 2019-го.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев оценил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с коронавирусом в России.
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Нижегородской области утром и днём во вторник, 21 апреля.
Заместитель председателя правительства Ставропольского края и регионального координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции Юрий Скворцов рассказал о работе рейдовых и контрольно-пропускных групп.
Сформирована комиссия по восстановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
Региональными мерами поддержки в Мурманской области могут воспользоваться около 6,7 тыс. малых предприятий, пострадавших из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.
В Тюмени начали проверку из-за сообщений об избиении сиделкой пожилой женщины.
Нижегородский технопарк «Анкудиновка» поможет в создании экспресс-тестов на коронавирус и оценке их эффективности.
Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом, плато может наступить до мая. Об этом в эфире Первого канала заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
В ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредили об ухудшении погодных условий.
Банковский аналитик Вячеслав Путиловский прокомментировал предположения специалистов Bank of America о ключевых мировых трендах после пандемии коронавируса, среди которых роботизация и деглобализация.
В МВД прокомментировали ситуацию с водительскими удостоверениями, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Напсо прокомментировал возможные поправки о правах соседей по даче.