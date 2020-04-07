24 канал: Зеленский и Помпео поговорили по телефону о коронавирусе и финансовой помощи

Украинский президент Владимир Зеленский и госсекретарь США Майк Помпео обсудили по телефону вопросы противодействия коронавирусу. Как сообщает «Телеканал новин 24», политики также обговорили возможности получения Украиной от США кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики.

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы противодействия коронавирусу. Как передаёт «Телеканал новин 24», политики, прежде всего, поблагодарили друг друга за помощь в борьбе с коронавирусом.

Зеленский выразил поддержку Соединённым Штатам в борьбе с пандемией и соболезнования американцам, потерявшим близких, и пожелал скорейшего выздоровления больным.

«США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, потерявших близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья», — подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.

«Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов, на борьбу с коронавирусом», — отметил Владимир Зеленский.

Майк Помпео в свою очередь подчеркнул, что Украина тоже помогла Соединённым Штатам в борьбе с коронавирусом. В частности, Киев помогал американским гражданам вернуться домой.

«Имел замечательный разговор с Владимиром Зеленским сегодня. Я поблагодарил его за помощь Украины в возвращении американцев домой, в том числе более 200 добровольцев Корпуса мира», — рассказал Помпео.

Кроме того, политики обсудили возможности получения Украиной от США кредитных гарантий, необходимых для стабилизации экономики. Речь идёт о дополнении к ресурсам, которые Украина планирует получить от МВФ, Всемирного банка и других иностранных партнёров.