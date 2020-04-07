24 канал: Зеленский и Помпео поговорили по телефону о коронавирусе и финансовой помощи
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили вопросы противодействия коронавирусу. Как передаёт «Телеканал новин 24», политики, прежде всего, поблагодарили друг друга за помощь в борьбе с коронавирусом.
Зеленский выразил поддержку Соединённым Штатам в борьбе с пандемией и соболезнования американцам, потерявшим близких, и пожелал скорейшего выздоровления больным.
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