RMF FM: Столтенберг обвинил Россию и Китай в попытке дестабилизировать страны НАТО фейками о коронавирусе

Китай и Россия в массовом распространении дезинформации, чтобы оказывать давление на западные страны, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В интервью изданию La Repubblica он рассказал об опасностях технологии 5G и иностранных инвестиций для конфиденциальной информации граждан стран НАТО.

«Россия и Китай используют пандемию, чтобы дестабилизировать Запад», — предостерёг в интервью изданию La Repubblica генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. При этом политик обратил внимание на то, что эти страны прибегают к пропаганде, «фейковым новостям» и дезинформации для политического влияния на партнёров по НАТО и ЕС.



Столтенберг выразил уверенность в том, что коронавирус не создан искусственно, но при этом отметил, что у него есть некоторые сомнения. Он выступил за то, чтобы провести международную оценку ситуации, чтобы выяснить причины возникновения этого вируса.



«Китайские и российские правительственные и внеправительственные силы массово распространяют дезинформацию и ведут пропаганду, чтобы извратить правду, — подчеркнул политик. — Конечно, мы показали, что мы объединены и помогаем друг другу».



В интервью он объяснил, что пока будут свободные СМИ, дезинформация не сможет победить. «Я видел кампании против всех союзников, но опросы и далее указывают на большую поддержку для НАТО, в том числе и в Италии», — отметил он.



«Мы должны быть готовы ко второй волне заболевания (…) Надо укреплять наш иммунитет, чтобы не потерять контроль над инфраструктурой особой значимости», — предупредил он.



В беседе генсек НАТО отметил, что технологии 5G китайской компании Huawei могут представлять опасность. По его мнению союзники должны избегать иностранных инвестиций, которые могут посатвить под угрозу конфиденциальность данных граждан стран НАТО.