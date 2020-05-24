CNN: со скоростью света — ВМС США успешно испытали мощный боевой лазер

ВМС США успешно провели стрельбы с использованием боевого лазера большой мощности, способного уничтожать воздушные цели, пишет CNN. Как отмечает канал, хотя мощность оружия не сообщается, предполагается, что она составила 150 киловатт. При этом в ходе испытаний ВМС подожгли беспилотник, находящийся в воздухе.

Корабль ВМС США успешно провёл испытания нового лазерного оружия большой мощности, которое способно уничтожать самолёты в воздухе, пишет CNN со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота США.

На кадрах и видео, опубликованных ВМС, видно, как десантный корабль-док USS Portland выполняет «первое системное применение твердотельного лазера большой мощности» против беспилотника. На записи с палубы корабля бьёт луч света, после чего БПЛА начинает гореть.

ВМС США не уточнили, где конкретно проходили стрельбы, сообщив лишь, что они состоялись в Тихом океане 16 мая. О мощности оружия нет никакой официальной информации, однако в докладе Международного института стратегических исследований за 2018 год называется цифра в 150 киловатт.

«С помощью продвинутых испытаний в море против БПЛА и малых судов мы получим ценную информацию о возможностях прототипа твердотельной оружейной лазерной системы против потенциальных угроз, — заявил по этому поводу капитан Кэрри Сандерс. — Благодаря этому новому передовому средству мы преображаем облик войны на море для наших ВМС».

В 2017 году CNN стал свидетелем стрельб с применением 30-киловаттного лазерного оружия на борту USS Ponce в Персидском заливе. Тогда лейтенант Кейл Хьюс описал принцип работы оружия следующим образом: «Он выбрасывает огромное количество фотонов в сторону приближающегося объекта. Мы не учитываем ни ветер, ни дальность огня, ни другие факторы. Мы можем поражать цели со скоростью света».