SRF: вывод войск из Германии — символ хрупкости немецко-американской дружбы

Немецко-американские отношения в ужасном состоянии, сообщает SRF. Глава Белого дома Дональд Трамп переключился в режим предвыборной борьбы: он провоцирует и обостряет, где только может. Досталось и Германии: президент пригрозил выводом части американских войск с территории страны. И теперь в Берлине стараются не подливать масла в огонь, чтобы он их не выполнил.

Президент Трамп доминирует в газетных заголовках из-за его конфронтационного курса, при чём не только в собственной стране, но и в Европе. По информации в СМИ, Трамп собирается вывести 9500 из 35 000 солдат, находящихся в Германии. Стоит отметить, без каких-либо согласований. Берлин это рассердило — наблюдатели обеспокоены. С сюжетом из Берлина Беттина Рамзайер.

Любовь между канцлером и президентом США никогда не была особенно страстной, но теперь она достигла новой низшей точки.

КАРЛО МАЗАЛА, политолог из Университета бундесвера в Мюнхене: Вывод войск из Германии — это ещё один символический элемент, свидетельствующий о состоянии немецко-американских отношений. Не стоит питать иллюзий: они в ужасном состоянии.

Американские солдаты находятся в Германии с конца Второй мировой войны. Сегодня их там около 35 000. Они обеспечивают безопасность Америки и НАТО. ПО имеющейся информации, треть из них Трамп хочет вывести из страны. Часть отправить в Польшу, остальных — на родину.

БЕН ХОДЖЕС, бывший командующий сухопутными силами США в Европе: Если это правда, то это колоссальная стратегическая ошибка США. Не согласовывать такие решения с нашими союзниками, главным образом Германией, означает подрывать наш альянс.

По крайней мере, министр обороны Германии пока ничего не знает.

АННЕГРЕТ КРАМП-КАРРЕНБАУЭР, министр обороны Германии: На данный момент нет никаких официальных подтверждений от ответственных за эти вопросы ведомств в Соединённых штатах по поводу того, будут ли эти планы действительно реализованы. Пока что нам известна только информация из прессы.

Трамп уже давно грозит выводом войск из Германии. Германия пользуется защитой США, но не платит за это договорную цену, говорит он. Теперь же он, возможно, настроен всерьёз.

ЖУРНАЛИСТ: Вы ещё доверяете этому президенту?

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Я сотрудничаю с избранными президентами по всему миру, и, конечно же, с американским.

По имеющейся информации, Трампа расстроило то, что канцлер не захотела ехать на саммит G7 в США из-за коронавируса. Трансатлантическая дружба стала хрупкой.

БЕТТИНА РАМЗАЙЕР, корреспондент SRF: Только не надо сейчас подливать масла в огонь: не надо давать Дональду Трампу поводов для выполнения своих угроз. По-видимому, такой позиции на данный момент придерживаются немецкие власти. Трамп переключился в режим предвыборной борьбы, он провоцирует и обостряет, где только может. Не удивительно, что досталось и Германии.

Дата выхода в эфир 08 июня 2020 года.