GT: несмотря на коронавирус, китайские военные прилетели в Москву на парад

Как сообщает Global Times, военнослужащие роты почётного караула китайской армии прибыли в Москву для участия в параде 24 июня. По мнению экспертов, то, что военные из Китая посетили российскую столицу несмотря на эпидемию коронавируса, говорит о важности для Пекина отношений с Россией.

В субботу 13 июня китайский тяжёлый военно-транспортный самолёт Xian Y-20 впервые прибыл в Москву, сообщает Global Times. На нём в Россию прилетели военнослужащие роты почётного караула Народно-освободительной армии КНР (НОАК), которые должны будут принять участие в Параде победы на Красной площади 24 июня.

По словам экспертов, перелёт на столь дальнюю дистанцию продемонстрировал технические возможности первого транспортника НОАК, а также высокий уровень военного сотрудничества между Китаем и Россией.

Главный редактор специализированного журнала на китайском языке Hangkong zhishi («Об авиации») Ван Янань отмечает, что прибытие Y-20 в Москву показало полную готовность самолёта к выполнению различных миссий. И в будущем, по мнению эксперта, транспортник будет всё чаще принимать участие в различных учениях и операциях.

По данным Global Times, ранее НОАК использовала военно-транспортные самолёты Ил-76, закупленные у России в 90-е. Так что перелёт Y-20 в Москву, как утверждает Ван Янань, служит «новым стартом» для китайской военной авиапромышленности. Кроме того, способность преодолевать длинные дистанции, как, к примеру, между Пекином и Москвой, говорит о том, что новый самолёт сможет без труда выполнять задачи по всему региону.

Издание обращает внимание, что, судя по репортажам СМИ, в Россию прибыл самолёт под серийным номером 20041 — тот же, что летал в город Ухань провинции Хубэй для борьбы с масштабной вспышкой коронавируса. Как объяснил Ван, поскольку в Москве сейчас тоже высокая угроза заражения, для перелёта было решено задействовать не гражданский самолёт, а именно Y-20, который может перевозить до 60 тонн груза, взять на борт всё необходимое и, таким образом, минимизировать контакты с внешними факторами и обеспечить социальное дистанцирование.

Эпидемиологическая обстановка в России, хотя, по заявлениям местных властей, и прошла пик, но по-прежнему остаётся напряжённой. И несмотря на это, китайская сторона всё же решила принять участие в военном параде в Москве. Как считает руководитель Центра изучения России и Центральной Азии Лю Вэньдоу, этот шаг свидетельствует о том, что Пекин поддерживает Москву, и указывает на высокий уровень военного сотрудничества между странами.

В Россию китайские военнослужащие прибыли в полной готовности противостоять вирусу: из самолёта они выходили в масках, перчатках и защитных очках, а также, прежде чем пройти через таможню, сдали тесты на «корону». Перед парадом военным, заселившимся в один из московских санаториев, предстоит принять участие в трёх репетициях. Каждый день представители китайской стороны будут проходить медосмотр и каждые два дня — сдавать анализы на COVID-19, а контакты с внешним миром запрещены.