Times: «Путин и Си на марше» — вывод американских войск из Европы ослабит Запад и придаст смелости его оппонентам

«Холодная война шла полным ходом, а в Белом доме располагался Рональд Рейган, — вспоминает на страницах The Times обозреватель издания Мэтью Кэмпбелл. — Я был молодым корреспондентом в Никарагуа — стране, которая славилась своими землетрясениями и королевами красоты. Там, в Манагуа, который был в те времена в самом центре интриг холодной войны, меня как-то раз позвал пропустить стаканчик бывший у нас проездом британский дипломат — назовём его Артур. И пока мы сидели за бутылочкой рома в кишевшем крысами вестибюле местного отеля, Артур толкнул мне поучительную речь о том, что было тогда на кону в Никарагуа, где ранее, в 1979 году, революционеры-сандинисты свергли одного дружного с США диктатора, с точки зрения Великобритании».

Как пишет Кэмбелл, по признанию его знакомого, в Лондоне очень боялись, что Рейган, который уже тогда спонсировал воевавших с сандинистами повстанцев, начнёт вторжение в центральную Америку, дабы пресечь «распространение советским сателлитом революции на заднем дворе у США» — и для этого перебросит туда 20 тыс. военнослужащих из Германии, ослабив таким образом НАТО и сделав Европу уязвимой для нападения советских сил. Затем дипломат пожаловался журналисту на то, что от британского посольства поступает совсем мало информации — и добавил: «Ты же ведь немало этих ребят-сандинистов знаешь». «Он, видно, прознал о том, что моя девушка — сандинистка и поддерживает близкие отношения с одним из командантес, — рассказывает Кэмбелл. — Одного моего американского коллегу уже так уволили из Newsweek: конкурирующее издание опубликовало о нём разоблачительную статью, рассказав, как он «спит с врагом». Но Артура проблема красных под кроватями — а также в постелях — не волновала. «Мы просто хотим знать, что думают эти санди», — заявил он мне».

С тех пор минуло не одно десятилетие — и «советская империя, как и её безобразия в тропиках и опосредованные войны, уже почти забылись», констатирует Кэмпбелл. НАТО же существует и поныне, до сих пор сохраняя в самом сердце Европы контингент передового развёртывания, который «считается жизненно необходимым бастионом защиты от новой угрозы, восставшей из руин коммунизма — путинской России», отмечает журналист. «Планы Дональда Трампа вывести оттуда 9500 солдат к сентябрю нынешнего года вполне закономерно сотрясли европейские столицы будто те подземные толчки, которые часто трепали нас в Никарагуа, — пишет Кэмпбелл. — Так чего же добивается Трамп?».

Чиновников Пентагона инициатива Трампа явно застала врасплох: они не смогли ни уточнить, какие конкретно подразделения планируется вывести, ни пояснить, куда они будут переброшены, подчёркивает автор. Из-за этого некоторые аналитики стали подозревать, что этот шаг Трампа — лишь элемент его предвыборной кампании в виде уже привычной для него пикировки с канцлером Германии Ангелой Меркель, пишет журналист.

Вместе с тем, шаг Трампа заставил многих обратить внимание на разворачивающийся сейчас «сдвиг в геополитических реалиях», пишет Кэмпбелл. Бывший глава Межвидового командования вооружённых сил Великобритании генерал Ричард Бэрронс, который проводил совещания военачальников НАТО, в беседе с журналистом описал ситуацию так: «Тектонические плиты стратегии смещаются. Мы наблюдаем подъём Китая, и именно это теперь является главной стратегической проблемой».

«Гремучая смесь в виде поднимающего голову Китая, реваншистской России, нацеленной на изоляционизм Америки и ослабшей Европы создаёт такую нестабильность в плане международной безопасности, какую мы не видели уже 30 лет, — признаёт обозреватель The Times. — Ну а если прибавить к этому мировую рецессию в связи с пандемией коронавируса, а также подозрения о том, что президент США — который, похоже, равняется на Путина, хотя того обвиняют во вмешательстве в американские выборы 2016 года ради победы Трампа — слишком уж «мягко» себя ведёт по отношению к воспрявшей России, выходит, что мировой альянс демократических стран и вовсе оказался в как никогда опасном положении».

Принимать в таких условиях шаги по выводу войск из Европы — это «безумие» и «колоссальная ошибка», которая пуще прежнего ослабит сплочённость НАТО, поведал Кэмпбеллу отставной американский генерал и бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес. «Если и был когда-то момент, когда мы все нуждались в поддержке союзников, то этот момент наступил, и это тем более верно, если вспомнить об экономических проблемах, которые встают перед нами на выходе за пандемии», — отметил Ходжес.

По мысли генерала, Трамп пользуется войсками в рамках своей предвыборной кампании, по сути подвергая риску всю мировую систему безопасности ради пары лишних голосов. «Он ещё заявит: «Я надрал задницы нашим союзникам, и теперь мы можем вернуть своих пацанов домой» — и запишет это себе в заслуги. Дескать, «я же вам говорил, что верну их домой — и вот они, пожалуйста», — цитирует Ходжеса обозреватель The Times. Как подчеркнул генерал, это крайне рискованная стратегия, поскольку разбродом внутри НАТО может воспользоваться Россия, которая наверняка попытается проверить на прочность оборону альянса. «Если в Москве решат, что мы разобщены, они могут предпринять вылазку в Румынию или Прибалтику, а потом пригрозить применить ядерное оружие, чтобы проверить, как мы на такое отреагируем», — пояснил он. Что до Китая, Ходжес убеждён, что Пекин «нарывается на драку», и «в течение пяти-семи лет» это может привести к открытым военным действиям.

Отставной немецкий генерал и экс-заместитель генсека НАТО Хайнрих Браусс в интервью Кэмпбеллу назвал новый шаг Трампа «крайне вредным», подчеркнув, что он станет «подарком для Путина» и «усилит в Европе подозрения о том, что нам в деле обеспечения европейской безопасности теперь нельзя полагаться на безусловную поддержку Америки». По словам Браусса, если Трамп всё же реализует свои планы, он в сущности «выстрелит себе же в ногу», и остаётся лишь надеяться, что «Пентагон и адекватные люди в администрации не станут это поддерживать». Как поясняет обозреватель The Times, генерал, по всей видимости, имел в виду призывы к Трампу от 22 конгрессменов-республиканцев, состоящих в комитете палаты представителей США по вооружённым силам — те написали президенту коллективное письмо, призвав его пересмотреть своё решение.

Генеральный директор британского аналитического центра «Королевский институт вооружённых сил» Карин фон Хиппель, в свою очередь, выразила уверенность в том, что план Трампа просто не будет реализован — по её мнению, его «тихо похоронит» американский бюрократический аппарат. «Трамп любит позировать, будто он участвует в реалити-шоу, он любит сюрпризы. Я подозреваю, что его почти не заботит, случится это на самом деле или нет. Но обставляется это всё в очень неуважительной к союзникам манере», — возмутилась фон Хиппель в интервью The Times.

Белый дом пока своё решение не комментировал, однако в минувший четверг «верный соратник» Трампа Ричард Гренелл, который до недавних пор занимал пост американского посла в Берлине и, по некоторым данным, станет одним из руководителей предвыборного штаба президента, подтвердил, что планы по выводу войск у администрации действительно есть, говорится в материале. Как отмечает Кэмпбелл, по слухам в деле могли сыграть уже давно испортившиеся отношения между американским президентом, «который раньше был ведущим реалити-шоу», и Ангелой Меркель, «которая раньше занималась квантовой физикой» — и к реализации планов по выводу войск Трампа якобы подтолкнул отказ обеспокоенной коронавирусом Меркель от участия в саммите G7, который американский президент планировал провести очно уже в этом месяце, пригласив на него исключённого было из клуба Владимира Путина.

По данным The Times, внезапное решение Трампа и то обстоятельство, что президент не стал заранее уведомлять о нём немецкую сторону, повергли Берлин в «ступор». Вице-президент ориентированного на «укрепление трансатлантических отношений» аналитического центра «Германский фонд Маршалла»* Томас Кляйне-Брокхофф поведал, что в понедельник ему нанесла визит министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, признавшись, что её не проинформировали о выводе американских войск, и что когда она обратилась за пояснениями в Пентагон, там также не знали, было ли решение принято окончательно. В беседе с обозревателем The Times Кляйне Брокхофф заметил, что вывод войск из Европы может «придать Кремлю смелости», посетовав, что он не понимает, как же Америка относится к России. «Отношение такое же, как у одного конкретного человека? — заявил он, имея в виду Трампа, которого обвиняли в «сговоре» с Москвой. — Или такое, как у всех остальных? Европе было бы полезно это понять. С Америкой сложно действовать в согласии».

Как подчёркивает Кэмпбелл, в связи с усугубляющимися внутри НАТО распрями высказываются даже предположения о том, что альянсу осталось недолго — к примеру, Трамп, добившись переизбрания, вполне может реализовать давние угрозы и выйти из НАТО совсем. Впрочем, как отмечает Карин фон Хиппель, даже если президентом станет соперник президента Джо Байден, возвращения к привычному порядку вещей можно не ждать, поскольку «стратегический центр тяжести» на фоне борьбы между США и Китаем за превосходство почти наверняка переместится из Западной Европы в Восточную Азию.

«НАТО в связи с географическим положением всегда будет придавать России большее значение, чем Китаю, — пояснил в интервью The Times директор Института китаеведения лондонской Школы восточных и африканских исследований Стив Цзан. — Но Китай всё же превращается в стратегического конкурента». Вместе с тем, с точки зрения эксперта — и, вероятно, вопреки прогнозам американских военных стратегов — речь будет идти не вооружённом конфликте, а о «битве ценностей». «Америка хотела сделать мир безопасным для демократии. А внешняя политика Пекина направлена на то, чтобы сделать его безопасным для авторитарных обществ, поскольку такой мир безопасен и для Коммунистической партии Китая», — объяснил эксперт в беседе с Кэмпбеллом.

Как полагает Цзан, аналогичный подход применяет и российский лидер Владимир Путин, а это очень импонирует председателю КНР Си Цзиньпину. «Путину в последние годы удаётся очень ловко продвигать повестку авторитаризма наперекор Западу, снова и снова выходя сухим из воды, и это просто восхищает Си. Он хотел бы провернуть ровно то, что уже провернул Путин», — цитирует эксперта обозреватель The Times.

По мнению Кэмпбелла, Китай как и Россия для продвижения собственных интересов не гнушается и экономическим давлением, и распространением дезинформации. Появление в рядах китайских дипломатов так называемых «боевых волков», которые «скалятся» на Запад в «Твиттере», пренебрегая при этом фактами, вероятно, также было вдохновлено деятельностью «напористых интернет-защитников Путина», предполагает журналист. Как отметил в беседе с обозревателем The Times Ричард Бэрронс, «одной из главнейших стратегических полемик нашего времени» в таких условиях станет вопрос о том, смогут ли два «авторитарных исполина» преодолеть исторически сложившуюся настороженность по отношению друг к другу и «обуздать огромные эго своих лидеров».

Как отметила в интервью The Times директор проекта China Power Project «Центра стратегических и международных исследований» Бонни Глейзер, сотрудничество между Москвой и Пекином всё-таки развивается, а к тому же они — вопреки всем прогнозам — «сумели не допустить выхода их разногласий за рамки конкретных тем». При этом, по словам Глейзер, Си прекрасно знает о том, что Путин «не любит, когда его показывают младшим партнёром», и потому изо всех сил старается обращаться с ним как с равным. «Путину это нравится, он ощущает, что его уважают», — убеждена эксперт.

«Я опасаюсь того, что в итоге мы окажемся с ними в противостоянии, — признался обозревателю The Times бывший заместитель генсека НАТО Хайнрих Браусс. — Эти две страны могут в итоге вступить в противоборство со всем западным союзом».

«Пожалуй, ни одна страна не послужит более наглядным примером глобального геополитического сдвига, чем Никарагуа, — в заключение пишет Кэмпбелл. — Мой домашний попугай любил повторять пылкие и преисполненные революционного духа изречения лидера сандинистов Даниэля Ортеги — а тот сегодня, по-прежнему занимая в свои 74 года пост президента, установил в стране авторитарно-капиталистическую систему, не слишком сильно отличающуюся от репрессивной диктатуры, в свержении которой он участвовал. В былые времена его поддерживала Москва, ну а теперь он сдружился с Китаем. Вот только работа над китайским каналом стоимостью в несколько миллиардов фунтов, призванным связать атлантический и тихоокеанский берега Никарагуа — и несущим угрозу для стратегического влияния Вашингтона в регионе — похоже, были приостановлены: минфин США обвинил жену и сына Ортеги в том, что они используют проект для отмывания денег».

* «Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов» (The German Marshall Fund of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.