В новой холодной войне колумнист Diplomat отрядил Москве роль «второй скрипки при китайском блоке»

Китаю вряд ли стоит всерьёз беспокоиться из-за новых попыток перезагрузки отношений между Россией и США на фоне пандемии коронавируса, пишет на страницах The Diplomat научный сотрудник Образовательного университета Гонконга Фрэнк Ка-Хо Вонг. По его мнению, эти попытки опять окажутся безрезультатными, а Москва в конечном итоге предпочтёт играть «вторую скрипку» в «китайском блоке» на арене новой холодной войны против Вашингтона.

Россия и США уже не раз совершали попытки «перезагрузки отношений» с момента распада СССР, но все они оказывались безрезультатными. Взаимодействие администрации Билла Клинтона с Москвой было прервано расширением НАТО на восток и военным вмешательством в Косово. Затем российский президент Владимир Путин предложил Джорджу Бушу — младшему помощь в войне с терроризмом, однако война в Ираке, «цветные революции» на постсоветском пространстве и конфликт с Грузией снова обострили отношения двух держав. «Перезагрузка» при новом президенте Бараке Обаме тоже оказалась недолговечной, поскольку кризисы в Ливии, на Украине и в Сирии трансформировались в «геополитическое противостояние» между Россией и США, пишет в статье для The Diplomat научный сотрудник Образовательного университета Гонконга Фрэнк Ка-Хо Вонг.

По его мнению, этот исторический опыт свидетельствует о том, что и новое сближение сторон на фоне пандемии коронавируса не увенчается успехом. Хотя глобальная пандемия дала России возможность возобновить взаимодействие с США: Москва и Вашингтон обменялись медицинской помощью, заключили нефтяное соглашение и опубликовали совместное заявление в память об их сотрудничестве во время Второй мировой войны, напоминает автор. Некоторые аналитики на базе этого уже делают прогнозы, что посреди разгорающейся «новой холодной войны» между Соединёнными Штатами и Китаем происходит процесс воскрешения «киссинджеровского дипломатического треугольника». Однако повторяющиеся неудачи в попытках наладить отношения Москвы и Вашингтона иллюстрируют глубокую «системную конфронтацию» между двумя странами, подчёркивается в статье.

Россия и Соединённые Штаты по-разному понимают мировой порядок, сложившийся после холодной войны, поясняет автор: «В то время как США остаются единственной сверхдержавой, Россия воспринимает себя как равного партнёра для Запада, а вовсе не как проигравшую сторону в холодной войне. Отождествляя себя с великой глобальной державой и региональной гегемонией в постсоветском пространстве, Россия выступает против американского унилатерализма и распространения влияния в Восточной Европе». Со своей стороны, Соединённые Штаты отказываются признать заявленную Москвой «российскую сферу влияния», что и лежит в основе постоянно возникающих противоречий, говорится в статье.

В результате, даже несмотря на желание американского президента Дональда Трампа наладить контакты с Владимиром Путиным, отношения между Россией и США только ухудшились в результате санкций и дипломатических скандалов, а конресс США занял жёсткую позицию и препятствует всем усилиям Белого дома по улучшению связей с Москвой, пишет The Diplomat. По оценкам автора, «перспектива перезагрузки отношений между США и Россией остаётся неутешительной». Последнее взаимодействие Москвы с Вашингтоном имело довольно ограниченную цель: продление действия нового Договора СНВ, который отвечает как американским, так и российским интересам, но при этом администрация Трампа потребовала участия Китая в трёхсторонней сделке по контролю над вооружением, отмечается в статье.

С другой стороны, хотя спровоцированный вспышкой коронавируса кризис и вызвал определённые «трения» между Китаем и Россией, это вряд ли сможет разрушить их партнёрство, уверен автор: «Дискриминационные противокоронавирусные меры России и закрытие границы с Китаем служат демонстрацией недоверия между странами. Тем не менее Китай нужен России для экономического и технологического развития». Учитывая, что китайская экономика пострадала сравнительно меньше и активно поддерживается государством за счёт «амбициозного пакета мер стимулирования», после кризиса она станет «ключевым фактором восстановления российской экономики», подчёркивается в статье.

Это связано с тем, что экономики России и Китая во многом «дополняют друг друга», поясняет автор, а товарооборот между двумя странами в первом квартале этого года вырос на 3,4% на фоне падения цен на нефть. Кроме того, хотя Москва развивает «импортозамещение технологий» из-за ограниченного доступа к западным технологиям в условиях санкций, российское правительство увеличило импорт высокотехнологичного оборудования из «незападного мира», говорится в статье: «В частности, китайская продукция, обладающая значительной надёжностью и продающаяся по разумной цене, вытеснила как российское производство, так и западные технологические компании». Например, российская компания МТС подписала соглашение о строительстве инфраструктуры 5G с китайской корпорацией Huawei. А стремление России использовать систему массового наблюдения с распознаванием лиц расширит сотрудничество с китайской компанией Hikvision, прогнозирует The Diplomat.

Однако наиболее важно здесь то, что российско-китайское партнёрство обусловлено «системными факторами», подчёркивает автор: «А именно, сопротивлением этих двух стран американской гегемонии. И Китай, и Россия выступают против миропорядка, ориентированного на Запад. Санкции США в отношении России и разжигание торговой войны с Китаем ещё больше сблизили эти два государства». В условиях пандемии коронавируса стал ещё более очевиден «прагматичный характер» российско-китайских отношений, поэтому прямые контакты и телефонные звонки лидеров двух стран в любой ситуации помогают снизить напряжённость на местах, говорится в статье.

Как полагает автор, на фоне появившихся на горизонте перспектив «формирования нового биполярного порядка» в мире после окончания пандемии коронавируса Россия наверняка решит объединиться с Китаем для противостояния Соединённым Штатам: «Напряжение в отношениях между Китаем и США усилилось с распространением коронавируса, и Вашингтон считает Китай своим главным соперником». В то же время расхождения Москвы и Вашингтона имеют глубокие корни и практически «неразрешимы» на данный момент, поэтому в отношениях между США и Россией также будет сохраняться напряжённость, если они вообще не будут «заморожены», пишет The Diplomat.

При этом Вашингтон мало что способен предложить, чтобы «отвлечь Россию от Китая», так что Москва вряд ли фундаментально изменит в ближайшее время свою внешнюю политику в отношении Америки, говорится в статье. Весьма вероятно, что Россия в итоге присоединится к китайскому блоку в качестве «младшего партнёра» в новой холодной войне, прогнозирует автор: «Российские эксперты настаивают на том, что Китай нуждается в России при решении международных вопросов и будет считаться с российскими интересами. Однако, учитывая растущую зависимость от Китая, Россия скорее будет осторожно играть «вторую скрипку» в китайско-ориентированном блоке».



Между тем существует и альтернативный сценарий, в рамках которого Россия могла бы играть роль «противовеса», предотвращая возникновение любой новой «глобальной гегемонии», отмечается в статье. «Если Путин хочет восстановить место России как независимой глобальной державы — тогда Москва должна усилить свои дипломатические попытки по развитию отношений с другими региональными державами, в том числе с Евросоюзом, Японией и Индией», — рекомендует автор.