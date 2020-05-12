La Croix: «наверстали упущенное» — китайские заводы вновь загрязнили успевшее очиститься небо

Спустя всего месяц после выхода из карантина чистое небо над Китаем снова загрязнили выбросы с заводов, пишет La Croix. По данным Greenpeace, сейчас уровень загрязнения выше, чем в это же время в прошлом году, а в ближайшем будущем экологическая обстановка ухудшится: предприятия пытаются компенсировать месяцы простоя.
В Китае за два месяца коронавирусного карантина небо успело очиститься, однако из-за возобновления промышленного производства в апреле уровень токсичного загрязнения резко подскочил, а в ближайшие месяцы ситуация может ухудшиться, сообщает La Croix со ссылкой на заявление регионального отделения Greenpeace.
Согласно сайту Carbon Brief, который изучает последствия изменения климата, «сокращение использования угля и нефти в Китае в начале года привело к снижению выбросов по крайней мере на 25 процентов по сравнению с прошлым годом». Издание отмечает, что исследователи из NASA также констатировали сокращение выбросов диоксида азота на 10—30% на востоке и в центральной части страны, где расположено множество химических, металлургических и цементных заводов.
Однако, по данным китайского офиса Greenpeace, после этого затишья уровень загрязнения воздуха в апреле стал даже выше, чем год назад в это же время. По словам климатического эксперта Ли Шо, «поражает, с какой скоростью уровень загрязнения снова поднялся». Шо считает, что ухудшению экологической обстановки способствовало «желание китайских заводов наверстать упущенное и неблагоприятные климатические условия». Кроме того, в этот переходный период контроль за ограничением выбросов с крупных предприятий не такой тщательный, как раньше.
Как пишет La Croix, будущее кажется ещё более мрачным, потому что власти готовятся объявить об обширной программе восстановления экономики с помощью крупных инфраструктурных проектов, для которых потребуются большие энергозатраты. К тому же, как предполагает Ли Шо, после эпидемии заводы будут работать на максимуме для компенсации потерь, поэтому «тем, кто надеялся радостно приветствовать паузу в чрезвычайной климатической ситуации, следует умерить свой оптимизм».
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