SCMP: выход из карантина стоил Китаю чистого воздуха

В период карантина и приостановки производства воздух в Китае стал ощутимо чище. Однако, как сообщает South China Morning Post, с возвращением к экономической деятельности и социальной активности уровень загрязнения вновь стал расти. Эксперты предполагают, что если не будут предприняты соответствующие меры, такая же ситуация может повториться и с очистившимся воздухом Европы.

Как показали недавние спутниковые снимки и индекс качества воздуха, все улучшения экологической ситуации в Китае, связанные с карантином и приостановкой производства, были лишь временными. По мере того как страна возобновляет экономическую деятельность, загрязнение возвращается, пишет South China Morning Post.

Как отмечает издание, в Ухани, первом очаге пандемии коронавируса, во время карантина уровень диоксида азота (NO₂), который формируется в процессе работы двигателей внутреннего сгорания и при использовании углеводородного топлива, снизился. Теперь же, когда город открыли в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, показатели вновь стали расти.

На спутниковых картах Европейского бюро по проблемам окружающей среды (European Environmental Bureau) видно, что до конца марта, пока в Ухани действовал карантин, уровень диоксида азота составлял менее 150 микромолей на квадратный метр. Но в течение следующего 20-дневного периода, который закончился 9 апреля, на следующей день после отмены изоляции, в районах города с самым загрязнённым воздухом уровень NO₂ вырос до приблизительно 300 микромолей на квадратный метр.

Подобные тенденции наблюдаются и в других городах КНР, включая Пекин, Шанхай и Гуанчжоу.

Помимо диоксида азота, в период карантина в воздухе в Китае уменьшилось и число опасных мелкодисперсных взвешенных частиц, известных как PM2,5. К примеру, по данным ряда местных исследовательских центров, отслеживающих качество воздуха, в марте и апреле в Пекине вообще не было ни одного дня, в который был бы зафиксирован слишком высокий уровень PM2,5, который бы эксперты сочли «крайне вредным для здоровья», в то время как в январе, когда эпидемия только начиналась, таких дней насчитывалось пять. Со смягчением режима самоизоляции и усилением социальной активности в майские праздники в этом месяце специалисты пока не зафиксировали ни одного дня с хорошим качеством воздуха, хотя в предыдущий месяц их число было больше.

Такая ситуация может повториться и в других странах. По словам специалиста Европейского бюро по проблемам окружающей среды Маргериты Толотто, «в период этой пандемии то, что происходит в Китае, нередко было предвестником того, что произойдёт позднее где-то ещё».

Так, в итальянском Милане, наиболее пострадавшем от пандемии из всех европейских городов, в период самоизоляции уровень PM2,5 тоже был значительно ниже. В это время здесь не было зарегистрировано ни одного «вредного для здоровья» дня, а число дней, когда качество воздуха оценивалось бы как «хорошее» или «среднее», существенно возросло.

Чтобы сохранить положительные изменения, миланские власти объявили о масштабном плане по сокращению числа машин, используемых в городе, и по переоборудованию 35 км автодорог в пешие зоны и маршруты для велосипедов.