CNN: карантин дал морским животным редкую и недолгую возможность разгуляться

В отсутствие людей, кораблей и высокого уровня загрязнения обитатели морей и океанов по всему миру осваивают новые территории, рассказывает CNN. Так, на побережье ОАЭ заметили стаи экзотических скатов, играющих дельфинов и группы акул — по мнению зоозащитников, это временный феномен, который они пытаются продлить, привлекая население к сохранению биоразнообразия и продвигая проекты законов о расширении охранных зон.

Пока люди заточены в своих домах и квартирах из-за смертельного коронавируса, дикие животные по всему миру воспользовались возможностью захватить покинутые пространства, сообщает CNN.

Как отмечается в статье на сайте телеканала, этот феномен особенно хорошо стал заметен в последние недели вдоль побережья ОАЭ: около Дубай Марины появились стаи экзотических скатов, вокруг искусственно созданных островов Пальмы Джумейры играют дельфины, а возле Рас-эль-Хайма собралось множество акул.

Такая картина радует основателя и президента организации по сохранению морских ресурсов Arzraq Натали Бэнкс, которая предполагает, что из-за отсутствия людей, сокращения кораблей и уменьшения загрязнения у обитателей морей и океанов появилось свободное жизненное пространство.

Защитница дикой природы указывает на то, что животных видели не поодиночке, а большими группами, что, возможно указывает на растущую смелость у морских животных. Так, у берегов Фуджайры в середине апреля сняли на видео стаю из примерно 2 тыс. серых дельфинов — по словам Бэнкс, это «потрясающе», потому что это одна из самых крупных стай, когда-либо замеченных в местных водах.

Глава организации Arzraq советует не спешить с выводами: по её словам, животные просто стали чаще появляться на поверхности или просто сейчас удачный момент, и такие изменения не продлятся долго. Однако она видит в этом возможности для расширения охранных зон и, возможно, введение новых ограничений для кораблей и гидроциклов, чтобы они не причиняли вред дикой природе. В некоторых местах ОАЭ такие меры уже введены.

Отмечается, что из-за карантина защитная организация вынуждена полагаться на свидетельства жителей о наблюдениях за морскими обитателями, а не на собственную работу. Временно не проводится очистка пляжей, высадка мангровых деревьев и школьные экскурсии. Теперь основной фокус делается на онлайн-образовании для просвещения общественности о биоразнообразии региона и поощрении заботы об обитающих здесь животных.

Необычные наблюдения морской фауны являются глобальным феноменом в это карантинное время, заявляет директор Глобальной морской и полярной программы в Международном союзе охраны природы Минна Эппс. Однако, по её мнению, такое явление может быстро прекратиться с возобновлением туризма и любых других передвижений людей, которые «сведут на нет любую возможную пользу» от карантина.

Эппс считает, что продлить положительный эффект поможет контроль за рыболовством, которое больше всего влияет на морскую фауну. Сейчас спрос на морепродукты снизился, что даёт возможность рыбным стаям восстановиться. Месяц перерыва в коммерческом рыболовстве может привести к «действительно большим последствиям», однако, предупреждает специалист, отсутствие человека может вызвать и менее положительный эффект. Если один вид претендует на новую территорию, он оттесняет другие виды и нарушает баланс экосистемы.

Наконец, Минна Эппс подчёркивает, что текущий кризис не поменял главную задачу борцов за сохранение природы: долгожданный договор под эгидой Конвенции ООН по морскому праву, который создаст защищённые зоны на обширных территориях вне любой национальной юрисдикции. Эксперт надеется, что разрушительные последствия коронавируса, который мог возникнуть из-за пойманного дикого животного, подкрепят идею о том, что, защищая планету, мы защищаем самих себя, отмачает CNN.