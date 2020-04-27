CBS News: итальянские учёные нашли коронавирус в грязном воздухе промышленных районов
Новое исследование показывает, что коронавирус может быть более заразным, чем считалось ранее. По словам итальянских учёных, вирус был обнаружен на частицах, загрязняющих воздух, и поэтому может переноситься на большие расстояния. С подробностями Крис Ливси.
КРИС ЛИВСИ, зарубежный корреспондент CBS News: Впервые с начала вспышки заболевания темпы выздоровления среди итальянцев превышают темпы заражения. И в то время как власти рассматривают вопрос о том, чтобы вернуть итальянцев к работе, новое исследование предупреждает о ещё одном риске, связанном с COVID-19.
Во всём мире горячо спорят о том, когда возвращать людей на работу, а в новом докладе говорится, что COVID-19 может быть ещё заразнее, чем мы думали. Его обнаружили на микроскопических частицах, загрязняющих воздух, так называемых взвешенных частицах, которых особенно много в промышленных районах.
Доклад, опубликованный в «Международном журнале исследований окружающей среды и здоровья населения», рекомендует всем носить маски. Потому что без них шесть футов дистанции в общественных местах — это далеко не достаточно.
ПРИСКО ПИШИТЕЛЛИ, Неополитанский университет: Расстояние может быть больше, даже семь, восемь или десять метров.
КРИС ЛИВСИ: Это больше 30 футов!
Профессор Приско Пишителли и его итальянские коллеги полагают, что микроскопические частицы могут играть роль транспорта, переносящего вирус на длинные расстояния. Они изучили промышленный район вокруг Милана — там худшее в Европе качество воздуха, а также один из самых высоких показателей заражений и смертности от COVID-19.
По словам профессора Леонардо Сетти, то, что в промышленных районах по всему миру зафиксированы самые смертоносные вспышки заболевания, неслучайно.
КРИС ЛИВСИ: Такие места, как Ухань в Китае, Нью-Йорк в Соединённых Штатах...
ЛЕОНАРДО СЕТТИ, Болонский университет: Да, совершенно верно. Нью-Йорк, например, ещё один пример.
В исследовании нет вывода о том, насколько заразен вирус, который переносится на загрязняющих частицах. Это изучается сейчас, на втором этапе. А пока единственным решением они называют усиление профилактических мер. Социальное дистанцирование, ношение масок и резкое снижение уровня смога.
ПРИСКО ПИШИТЕЛЛИ: Нам нужно удерживать выброс взвешенных частиц на более низком уровне, ведь это небезопасно для нашего здоровья.
КРИС ЛИВСИ: И ещё учёные сказали мне, что да, в промышленных районах риск выше, но, где бы вы ни были, никогда нельзя с точностью знать, насколько безопасен воздух, которым вы дышите. Так что, если вокруг есть другие люди, всегда носите маску!
Крис Ливси, CBS News, Рим.
Дата выхода в эфир 26 апреля 2020 года.
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