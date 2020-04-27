«Вирус идиотизма» — обозреватель Atlantico высмеял французских экологов за попытку связать пандемию с вырубкой лесов

Обозреватель Atlantico Бенуа Райски считает смехотворной версию французского политика-эколога о том, что причиной пандемии коронавируса были вырубка лесов и использование дизельного топлива. По мнению журналиста, подобные заявления свидетельствуют о наличии у их автора «вируса идиотизма», более стойкого, чем Covid-19.

«Гигантский заговор мирового масштаба был создан, чтобы скрыть это от нас, но тайное всегда становится явным», — с иронией пишет обозреватель Altantico Бенуа Райски, имея виду недавнее заявление французского политика и экоактивиста Янника Жадо. Собрав научный совет политической партии «Европа Экология Зелёные», депутат Европарламента «объявил о своём открытии народам, подвергшимся гнусным манипуляциям»: «Причины, вызвавшие Covid-19, те же, что изуродовали планету — это вырубка лесов и ископаемое топливо».

«Как могут не убедить и не соблазнить яркие аргументы Жадо?», — саркастично замечает автор. Ведь прежде бесконечная сибирская Тайга создавала для вируса непреодолимую преграду, но «чудовищный Путин практиковал там несанкционированную вырубку, позволив инфекции беспрепятственно мчаться между редких берёз», шутит Райски.

Одновременно Covid-19 нанёс удар с юга, со стороны Бразилии, где «малопочтенный» Болсонару выжег леса Амазонии, разрушив «зелёные лёгкие», позволявшие Жадо и его сторонникам дышать, продолжает фантазировать журналист. Оттуда, по его словам, вирус беспрепятственно добрался до США, где «не менее ужасный» Трамп выдал ему визу для пересечения Атлантики, «где наше выживание и так было под угрозой из-за падения сибирской линии защиты».

Во Франции Covid-19 и вовсе ждал «бесплатный бар», ведь галльские леса давно были уничтожены людьми, а их место заняли «страшные и грязные бородавки под названием города», и нет надежды, что нормандские яблони и прованские оливы сумеют справиться с врагом, иронизирует Райски.

Что до ископаемых источников энергии, здесь разыгрывается ещё более разрушительная трагедия, шутит автор. «Как всем известно, Covid-19 обожает дизель. Ему там хорошо. Уютно, тепло. И вот он со скоростью циклона вырывается из выхлопной трубы», — потешается журналист.

«Дела наши плохи», с сарказмом констатирует автор, напоминая, что «специалисты по коллапсу» вроде Жадо и его партии уже объявили о приближении конца света. «И даже если Covid-19 нам удастся сразить, останется другой, гораздо более воинственный вирус — вирус идиотизма», — заключает Райски.