France 2: на карантине природа очистилась, но ту же динамику нужно держать ещё 10 лет

За время карантина воздух в городах очистился настолько, что стали видны просторы, которые прежде терялись в дымке от загрязнения атмосферы. Однако, как предупреждают климатологи, чтобы ситуация благотворно сказалась на потеплении климата, нужно придерживаться тех же тенденций ещё 10 лет, передаёт France 2.

Миру открываются чистые пейзажи и виды, про которые уже иногда забывали из-за загрязнения, как в Азии, так и в Европе. В Греции сегодня Афинский Акрополь возвышается на фоне моря. Такая глубина резкости была недоступна зачастую в дни, когда воздух был загрязнён.

Вот вид до, вот вид после. «Ворота Индии» в Нью-Дели, индийская триумфальная арка, ещё никогда так не выделялись на голубом чистом небе. То же и с президентским дворцом, который находится в городе, который обычно считается одним из самых загрязнённых в мире: к нему возвращаются его очертания.

Больше 4 миллиардов человек находятся на карантине, и выбросы в окружающую среду за несколько недель снизились так сильно, как редко бывало, отмечают некоторые эксперты.

РОБ ДЖЕКСОН, профессор Стэндфордского университета, Калифорния: Можно отметить сокращение выбросов углекислого газа на 5 процентов в этом году. Эта цифра может показаться незначительной, но мы такого не видели за 75 лет, наверно, со времён Второй мировой войны.

Даже Гималайские горы уже несколько дней видны с индийских равнин. Такого не было тридцать лет. Однако что останется от этой чистоты после карантина? Будет ли она краткосрочной? Чтобы возыметь действие, в частности, на потепление климата, нужно сохранить это снижение активности на долгие годы, считает этот климатолог.

ЖАН ЖУЗЕЛЬ, климатолог: Если у нас сократились выбросы парниковых газов в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 5 процентов, то нужно повторять это достижение ежегодно до 2030 года, и даже чуть больше — 7%, чтобы достигнуть цели, зафиксированной в Парижском соглашении.

Так что это временная передышка, тогда как загрязнение атмосферы, по некоторым данным, убивает от 5 до 9 миллионов человек в год по всему миру.

Дата выхода в эфир 18 апреля 2020 года.