El País: детям в Испании разрешат покинуть дома впервые за полтора месяца

Правительство премьера Испании Педро Санчеса намерено разрешить детям до 12 лет выходить из дома на получасовую прогулку с 27 апреля, сообщает El País. Подобное решение было принято в ответ на шквал критики за излишне строгие меры по борьбе с коронавирусом в отношении несовершеннолетних.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что власти страны намерены смягчить режим карантина для детей, большинство из которых с 14 марта не выходят из дома — с 27 апреля они смогут «наслаждаться отдыхом на свежем воздухе». Тем не менее, как отмечает El País, некоторые детали объявления, например меры в отношении детей старше 12 лет — именно такой возрастной предел установил глава государства — остаются неясны.

Ожидается, что в воскресенье Санчес выступит с докладом, подготовленным специалистами в области педиатрии, которые настаивают на том, что детей должен сопровождать ответственный взрослый, они должны держаться на расстоянии полутора метров от прохожих, надевать маску и избегать детских площадок. Кроме того, они рекомендуют находиться вне дома не более 30 минут.

Решение о смягчении карантина последовало за волной критики в адрес правительства за излишнюю строгость карантинных мер в отношении детей. Просьбы о смягчении ограничений поступали от организаций по правам ребёнка, семей, обеспокоенных состоянием здоровья своих детей, и властей целого ряда автономных сообществ страны.

Вплоть с момента введения чрезвычайного положения меры в отношении детей оставались весьма «неопределёнными». В первой версии указа от 14 марта несовершеннолетние даже не упоминались. При этом формулировка, внесённая при изменении текста три дня спустя, гласившая, что испанцы должны передвигаться поодиночке, «если только их не сопровождают инвалиды, пожилые или несовершеннолетние», ситуацию не прояснила.

Ранее на этой неделе, попытавшись пролить свет на положение детей, в Министерстве здравоохранения Испании заявили, что ребёнок может покидать дом «только в в случае форс-мажорных обстоятельств, например, если взрослому необходимо выйти в магазин, а другого взрослого в доме нет».

El País отмечает, что, помимо убеждённости испанских медиков и политиков в том, что семьи с детьми являются самой безответственной группой граждан, положение несовершеннолетних усложняет и сложившееся в обществе представление о том, что дети являются переносчиками коронавируса.

Вместе с тем, как отмечает эпидемиолог и педиатр Кике Бассат, в связи с отсутствием точных данных о заражённых или выздоровевших детей в данном случае наука основывается на других вирусных заболеваниях.

«Мы знаем, что при гриппе дети выступают переносчиками заболевания к другим пациентам из группы риска в четыре раза чаще, чем взрослые», — отметила эпидемиолог Сильвия Карлос.