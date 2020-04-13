El País: Испания частично ослабила карантин, несмотря на тысячи новых случаев заражения

В Испании с понедельника на работу вернутся сотрудники сфер деятельности не первой необходимости, таких как промышленность и строительство, сообщает El País. Несмотря на то что в правительстве настаивают на том, что речь не идёт об ослаблении мер по борьбе с коронавирусом, эксперты опасаются роста случаев заражения.
В Испании частично ослабили карантин, введённый в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает El País. С понедельника к концу подошёл двухнедельный период экстремальной экономической спячки, призванный сократить число случаев заражения в стране. Это означает, что на работу выйдут сотрудники, занятые в некритических сферах, таких как промышленность и строительство.
Тем не менее медицинские работники и оппозиционные политики осудили решение правительства премьер-министра Педро Санчеса об ослаблении карантина, опасаясь новой волны заражений. Идею уже раскритиковали власти Каталонии, назвав её «безрассудной и неосторожной».
При этом в Мадриде настаивают, что речь идёт не об ослаблении мер по сдерживанию заболевания, а лишь о возвращении к условиям карантина, связанным с введённым 14 марта чрезвычайным положением. Это означает, что школы, бары, рестораны, спортивные и культурные заведения пока остаются закрытыми, но экономическая деятельность, приостановленная указом о спячке, возобновляется.
При этом вместе с отменой ряда ограничений правительство усилило защитные меры, обязавшись распространить 10 млн защитных масок в общественном транспорте и разработав руководство по безопасности.
«Никто не знает, принесёт ли продление этого срока ещё на пять дней огромную пользу или более значительные экономические последствия», — прокомментировал решение эпидемиолог и член научного комитета, консультирующего правительство, Тони Трилла.
По его словам, введение чрезвычайного положения сократило мобильность в городах на 70%, а усиление мер — ещё на 10%. Несмотря на то что мобильность теперь увеличится на 10%, остальные 70% должны соблюдать самоизоляцию и оставаться дома.
«Переход от экстремальной к менее экстремальной изоляции несёт в себе риск, но скромный», — поддержала решение правительства эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Барселоны Джоан Рамон Виллалби.
Всё же в Испанской конфедерации медицинских союзов опасаются того, что с ослаблением мер по самоизоляции «в любой момент может произойти вспышка» заражения.
Кроме того, в профсоюзе медсестёр предупредили, что возвращение к работе может привести к новым случаям коронавируса, бороться с которыми придётся в и так перегруженных больницах и в условиях нехватки необходимой защиты медработников.
При этом руководитель отдела инфекционных заболеваний одной из больниц в Барселоне Бенито Альмиранте полагает, что дискуссия носит скорее политический, нежели научный характер. По его словам, за две недели действия дополнительных мер люди стали лучше осведомлены о мерах защиты от коронавируса. Более того, в связи с выявлением новых случаев заболевания риск заразиться уменьшается.
Тем не менее, как отмечает El País, ежедневно число заражённых в Испании увеличивается почти на 4 тыс. человек, и в большинстве случаев остаётся неизвестным, от кого они заразились.
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