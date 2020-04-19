France 2: Венеция после карантина сделает ставку на «интеллигентный туризм»
Вот уже 50 дней в Венеции нет ни одного туриста. Это больше, чем просто отклонение — это, без сомнения, конец света.
Вот уже 50 дней в Венеции нет ни одного туриста. Это больше, чем просто отклонение — это, без сомнения, конец света.
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что недавно получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына.
В Бразилии число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 36 599. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
Американский лидер Дональд Трамп назвал число тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19, сделанных в Соединённых Штатах.
Прославленный итальянский футболист Франческо Тотти раскрыл причину завершения карьеры в 2017 году.
Бывший испанский вратарь Икер Касильяс, официально завершивший спортивную карьеру в начале текущего года, рассказал о своей жизни после сердечного приступа, который он перенёс на базе «Порту» 1 мая 2019 года.
Журнал The National Interest оценил российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон».
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, разбившегося в крушении вертолёта вместе с дочерью, опубликовала в Instagram пост, посвященный 19-летней годовщине свадьбы.
Правительство Татарстана обязало жителей региона с 20 апреля носить маски в общественном транспорте и магазинах.
Борисовский БАТЭ не смог обыграть на своём поле «Торпедо-БелАЗ» из Жодино в матче пятого тура чемпионата Белоруссии по футболу.
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником Пасхи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра солицы.
Американский лидер Дональд Трамп провёл переговоры с королём Бахрейна Хамадом ибн Исой аль-Халифом. Об этом сообщили в Белом доме.
Анастасия Шубская, супруга звезды НХЛ Александра Овечкина, опубликовала в Instagram фото с сыном.
Российский лидер Владимир Путин поздравил православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение.
Футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своей дружбе с игроком «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Выставочный турнир по теннису состоится в Германии в мае.
Правительство Татарстана приняло решение разрешить с 20 апреля возобновить работу парикмахерским в условиях режима самоизоляции при соблюдении ими ряда правил.
Футболист «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своём отношении к Владимиру Путину.
Около 60% пациентов в Москве бессимптомно переносят заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев рассказал о своём рационе в период активных выступлений.
Российские военнослужащие провели патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Представители Футбольной ассоциации Англии (FA) объяснили причины убийства гусей в тренировочном лагере сборной по футболу.
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции достигло 19 323.
Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о соблюдении режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в день 98-летия клуба рассказал об истории появления фразы «Кто мы? Мясо!».
В Москве скончались 28 пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Почти 300 человек эвакуировали из ТЦ «Гагаринский» на юге Москвы из-за пожара. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
Игрок «Сочи» Александр Кокорин рассказал о своём отношении к бывшему наставнику «Спартака» Массимо Каррере, который сейчас тренирует греческий АЕК.
Болельщики «Спартака» поблагодарили бывшего тренера команды Массимо Карреру, который ранее поздравил красно-белых с 98-летием.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили более 3,7 тыс. заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19.
Генеральный директор «Балтики» из ФНЛ Тажутдин Качукаев рассказал о положении дел в клубе.
В субботу, 18 апреля, состоялись два первых матча шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом $250 тыс.
В Подмосковье 162 человека выписаны из больниц после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
Два человека стали жертвами столкновения пассажирского автобуса и легковой машины на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», опроверг слухи о том, что он договорился о переходе в московский «Локомотив».
Чемпион мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев признался, что болел бы за канадского бойца смешанного стиля Жоржа Сен-Пьера в возможном его поединке с российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн 150 тыс.
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», ответил на вопрос по поводу возможного перехода в европейский футбольный клуб.
Особый карантинный режим в Азербайджане продлён до 4 мая. Об этом сообщает оперативный штаб при кабинете министров страны.
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал, что в Сочи люди не сразу восприняли всерьёз ситуацию с коронавирусом.
Игрок женской сборной США и клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Чикаго Скай» Стефани Долсон заразилась коронавирусом.
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
Инго Хаспель, агент полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, заявил, что футболист не вернётся в Россию из Германии.
Самолёт с гуманитарной помощью из Узбекистана приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера России Алексея Оверчука.
Михаил Шварцман, отец российского пилота команды «Формулы-2» PREMA и члена академии Ferrari Роберта Шварцмана, скончался от коронавируса.
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии достигло 23 227. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные службы гражданской обороны страны.
Мадридский «Атлетико» проявил интерес к форварду петербургского «Зенита» Сердару Азмуну.
Пожелавшие покинуть Великобританию россияне вылетели из Лондона в Москву. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России.
В московском аэропорту Внуково приземлился спецборт с Благодатным огнём из Иерусалима, святыню доставят на патриаршую службу в храме Христа Спасителя.
Директор саранской «Мордовии» Николай Левин опроверг слух о снятии клуба с розыгрыша Футбольной национальной лиги (ФНЛ) из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее госпитализированный из-за коронавирусной инфекции, в настоящее время восстанавливается в загородной резиденции.