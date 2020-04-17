NZZ: в Италии думают, как организовать курортный сезон

В условиях спада эпидемии коронавируса в Италии в стране разгорается дискуссия о том, как пандемия отразится на туристическом бизнесе, пишет Neue Zürcher Zeitung. Эксперты считают, что даже в условиях смягчения карантина потери туристической отрасли могут дойти до €70 млрд. Ряд представителей туризма предлагает различные решения — например, ограждение отдыхающих с помощью боксов из плексигласа или выпуск специальных «отпускных облигаций».

При хорошей погоде итальянские морские курорты обычно открываются к Пасхе, пишет Neue Zürcher Zeitung. Однако в этом году в праздники итальянские пляжи пустуют: многие начинают беспокоиться о благосостоянии страны.

Для итальянцев оставаться дома в августовскую жару подобно кошмару: и тем не менее сложно представить, что в 2020 году пройдёт типичное итальянское лето, с переполненными пиццериями, длинными очередями у магазинов с мороженым, полными парками отдыха, рынками и, разумеется, пляжами, отмечает издание.

Сейчас, когда кажется, что худшее позади и рост количества заражённых сходит на нет, в Италии начинается интенсивная дискуссия о последствиях пандемии для туризма, пишет Neue Zürcher Zeitung. Ряд представителей отрасли выражают пессимизм, считая, что даже в условиях снятия ограничений этим летом туристический поток будет крайне слабым.

Иностранные туристы в стране ожидаются только осенью, однако даже местные жители могут предпочесть остаться дома, отмечает издание. Кроме того, многие из них отменили свои каникулы и будут работать летом в условиях восстанавливающейся экономики: ещё одной проблемой может стать нехватка у людей средств для отпуска на море.

Тем не менее представители туристического бизнеса не теряют надежды: в регионе Кампания обсуждают возможность выпуска «отпускных облигаций», которые можно будет погасить до 2022 года. Фирма из Модены презентовала проект, в рамках которого посетители пляжей будут сидеть в специальных боксах из плексигласа, дистанцируясь, тем самым, друг от друга. Впрочем, большинство выступает за менее радикальные меры, например, за то, чтобы отдыхающие носили маски в местах скопления людей, или же за то, чтобы бары и рестораны оставались закрытыми.

Некоторые оптимисты считают, что нынешний кризис станет шансом для туристической отрасли, пишет Neue Zürcher Zeitung. По мнению президента туристического объединения Венеции, кризис можно будет использовать для выработки устойчивых форм туризма. Он отметил, что массовый туризм поставил Венецию и другие итальянские города на грань их возможностей, поэтому сейчас у них появляется шанс снизить количество посетителей для заботы об окружающей среде и культурном наследстве.

Согласно информации издания, ежегодный оборот итальянской туристической отрасли составляет €200 млрд, что равняется 13% от ВВП. В туристической сфере занято 4,2 млн человек. Эксперты считают, что даже в условиях смягчения карантина туристический сектор потеряет этим летом до €70 млрд.