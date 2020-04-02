NTD: из-за карантина в Нидерландах королевский парк перешёл на онлайн-экскурсии

Каждый год десятки садовников высаживают в королевском парке Кёкенхоф миллионы луковиц тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Эти подготовительные работы занимают три месяца. Но теперь любоваться на всё это цветущее великолепие в Нидерландах некому из-за пандемии коронавируса. Поэтому было решено организовать трансляции из парка, чтобы даже во время карантина люди смогли «прогуляться» там онлайн, передаёт NTD.

Яркое солнце, сочная зелёная трава и пёстрые клумбы — королевский парк Кёкенхоф в Нидерландах радует взгляд цветущими тюльпанами, нарциссами и гиацинтами. Но всем этим великолепием никто не любуется: парк закрыт из-за карантина.

Обычно Кёкенхоф принимает гостей с середины марта до середины мая. За это время его посещают примерно полтора миллиона туристов из 100 стран мира. В парке и рядом с ним работают 1300 человек. В этом году работников не больше 50.

БАРТ СИМЕРИНК, директор парка Кёкенхоф: Это большой урон для всех садоводов, для всех сотрудников Кёкенхофа — а также для тех, кто продавал еду, работал на парковках и в магазинах. Многие страдают из-за этой ситуации.

Обычная выручка парка в сезон цветения — 20 миллионов евро. В этом году дохода нет. Терпят большие убытки и продавцы цветов, обосновавшиеся рядом с Кёкенхофом.

ЯКУЛИНЕ ДЕ МОЙ, продавщица цветов: Продажи намного меньше, чем обычно. Туристов нет. Нам приходится сильно скидывать цены, поскольку мы не можем экспортировать тюльпаны. Мы пытаемся продавать их местным жителям, чтобы хотя бы они наслаждались нашими цветами.

Впрочем, люди всё равно смогут полюбоваться цветущим парком, просто издалека. Директор планирует устраивать онлайн-экскурсии с помощью нидерландского телевидения.

БАРТ СИМЕРИНК: Если люди не могут приехать в Кёкенхоф — мы принесём Кёкенхоф к ним домой!

В парке выращивают цветы с середины прошлого века. Каждый год в сентябре 40 садовников высаживают на 32 гектарах земли семь миллионов луковиц тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Работа занимает три месяца.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2020 года.