112: Киев вернулся в рейтинг городов с самым грязным воздухом

Киев снова вошёл в топ-5 городов с самым загрязнённым воздухом в мире. Как пишет «112 Украина», индекс загрязнения воздуха в столице Украины составляет 153 балла и продолжает расти. Над городом можно наблюдать дымку, а также чувствуется запах гари.

По состоянию на утро 21 апреля Киев занимает четвёртое место в списке городов мира с самым загрязнённым воздухом. Как передаёт «112 Украина», об этом свидетельствуют данные сайта мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

На данный момент индекс загрязнения воздуха в столице Украины составляет 153 балла и продолжает расти. Данная отметка означает, что воздух в Киеве опасен для человека. Над городом можно наблюдать дымку, а также запах гари.

Как напоминает канал, ещё день назад, 20 апреля, воздух был намного чище. Его индекс качества составлял 11 баллов.