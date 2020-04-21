112: Киев вернулся в рейтинг городов с самым грязным воздухом

03:00
У хоккеиста из команды Лукашенко нашли коронавирус
Хоккеист команды президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий Мелешко сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.
03:00
На Украине отметили рост числа интернет-мошенничеств на фоне карантина
Уровень мошенничества в интернете на Украине вырос на 15% из-за карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Лебедев не считает, что Фьюри можно сравнивать с Али
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев ответил, справедливо ли проводить параллели между Тайсоном Фьюри и Мухаммедом Али.
03:00
Лебедев рассказал, почему Рурк любит общаться с русскими
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев ответил, почему известный американский актёр Микки Рурк предпочитает общаться с русскоговорящими людьми.
03:00
Эксперт оценил ситуацию с российскими нефтяными компаниями
Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов прокомментировал ситуацию с российскими нефтяными компаниями.
03:00
В Крыму сократят часть налоговой нагрузки для ряда предпринимателей
В Крыму сократят часть налоговой нагрузки для предпринимателей из сфер, пострадавших из-за ситуации с коронавирусом.
03:00
В Приморье состоялись учения артиллеристов
В Приморском крае состоялись учения артиллеристов. Таким образом Приморское общевойсковое объединение завершило контрольные занятия в зимний период обучения.
03:00
Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России
Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России. Об этом сообщает ТАСС.
03:00
«Яндекс» прокомментировал виртуальные митинги
В «Яндексе» прокомментировали виртуальные митинги, которые прошли накануне с использованием сервисов компании «Карты» и «Навигатор» в ряде городов России, и сообщили, что собираются ограничить доступ к «Разговорчикам».
03:00
Синицина и Кацалапов возглавили рейтинг ISU среди танцевальных дуэтов
Чемпионы Европы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов поднялись на первую строчку рейтинга Международного союза конькобежцев (ISU) среди танцевальных дуэтов.
03:00
Южный военный округ опроверг данные о дополнительных войсках в Чечне
Южный военный округ не вводил дополнительных войск в Чечню. Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
03:00
Менеджер Нурмагомедова и Гэтжи не будет препятствовать бою между клиентами
Али Абдельазиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и третьего номера рейтинга Джастина Гэтжи, заявил, что не будет мешать организации поединка между своими клиентами.
03:00
RT выпустил ролики о самоизоляции ко дню рождения Ленина
Телеканал RT выпустил ролики про режим самоизоляции ко дню рождения Владимира Ильича Ленина. 22 апреля ему исполнилось бы 150 лет.
03:00
Роспотребнадзор оценил ситуацию по гриппу и ОРВИ в Москве
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойная. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.
03:00
Лебедев: Поветкин уже 12 лет не выпивает
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев раскрыл секрет спортивного долголетия тяжеловеса Александра Поветкина.
03:00
Лебедев ответил, планирует ли баллотироваться в Госдуму
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев ответил, подумывает ли о политической карьере.
03:00
Драчёв объяснил, почему голосовал против назначения Королькевича и Кабукова
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил, почему голосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами женской и мужской сборных команд.
03:00
Греф не исключил долгого кризиса из-за пандемии
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в настоящее время не ожидает быстрого «отскока» экономики, кризис в связи с пандемией коронавирсной инфекции COVID-19 может быть длинным.
03:00
Сбербанк спрогнозировал пик коронавируса в России
Сбербанк рассчитал, что пик эпидемии коронавируса в России придётся на первую половину мая. Об этом сообщил глава кредитного учреждения Герман Греф.
03:00
Нотариусам разрешили работать в Москве
Нотариальные конторы исключили из списка организаций, работа которых в Москве приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
МЧС предупредило об усилении ветра до 17 м/с в Москве
В Москве ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
03:00
«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова
Мадридский футбольный клуб «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью защитника московского «Локомотива» Иннокентия Самохвалова.
03:00
Самохвалов за день до смерти снял видео со своим сыном
В сети была опубликована видеозапись с защитником «Локомотива» Иннокентием Самохваловым и его сыном, сделанная за день до смерти футболиста.
03:00
Власти Москвы будут отслеживать геолокацию людей с COVID-19 и ОРВИ
Власти Москвы будут отслеживать геолокацию не только больных COVID-19, но и людей с симптомами ОРВИ без подтверждённого диагноза «коронавирус».
03:00
Мостовой считает, что людей не касаются цены на нефть
Бывший полузащитник испанской «Сельты», московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с падением цен на нефть.
03:00
Эксперты прокомментировали ситуацию с ценами на нефть
Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT падение цены на нефть марки Brent на 22%.
03:00
Чемпионка UFC Нуньес отказалась выступать на турнире 9 мая
Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес заявила, что не будет выступать на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата, запланированном на 9 мая.
03:00
Глава СБР заявил, что голосовал против назначения Королькевича и Кабукова
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что голосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами женской и мужской сборных команд.
03:00
«Библионочь» пройдёт в онлайн-формате
Всероссийская акция «Библионочь» в этом году пройдёт в формате онлайн-марафона на тему победы в Великой Отечественной войне.
03:00
В Кировской области рассказали о ситуации в домах-интернатах в связи с коронавирусом
В Кировской области рассказали о режиме изоляции в 13 домах-интернатах из-за ситуации с коронавирусом.
03:00
Глава федераций синхронного плавания и прыжков в воду Власенко заразился коронавирусом
Глава Федерации синхронного плавания России и Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко заразился коронавирусом.
03:00
Задержан сбежавший из больницы в Екатеринбурге пациент с коронавирусом
Мужчина, заражённый коронавирусной инфекцией COVID-19, сбежал из больницы в Екатеринбурге. Он пойман.
03:00
Велогонщица Гончарова намерена обжаловать дисквалификацию
Чемпионка России по велоспорту 2019 года в групповой гонке Александра Гончарова прокомментировала свою дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
03:00
ФВСР может лишить Гончарову титула чемпионки России
Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) может лишить Александру Гончарову титула чемпионки страны из-за нарушения ею антидопинговых правил.
03:00
В Госдуме дали рекомендации по общению с детьми во время самоизоляции
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина дала рекомендации по отношениям родителей с детьми во время режима самоизоляции.
03:00
Эксперт оценил ситуацию с ценами на нефть
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
03:00
Призывавший к массовым акциям во Владикавказе арестован
Ленинский суд Владикавказа арестовал Вадима Чельдиева, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывах к массовым акциям неповиновения.
03:00
СК завёл дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии
Следователи возбудили уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
03:00
В России прошло первое онлайн-заседание Верховного суда
Верховный суд провёл первое слушание дела по видеосвязи, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
03:00
Умер режиссёр сериала «Кулагин и партнёры»
Режиссёр сериала «Кулагин и партнёры» Иван Щёголев скончался на 60-м году жизни.
03:00
В Белоруссии рассказали о сборе плазмы у переболевших коронавирусом
Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило, что в стране начался забор плазмы у людей, переболевших коронавирусом.
03:00
В Тюменской области оценили ситуацию на рынке труда
Депутат Тюменской областной думы Юрий Юхневич прокомментировал ситуацию на рынке труда в регионе.
03:00
В «Локомотиве» назвали слухами информацию о переговорах с Карпиным
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о переговорах с главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
03:00
Джикия считает, что уровень РПЛ может упасть после пандемии коронавируса
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о том, как повлияет пандемия коронавируса на Российскую премьер-лигу (РПЛ).
03:00
На Ямале сняли мультфильм про коронавирус
На Ямале сняли пластилиновый мультсериал «Как вирус корону нашёл».
03:00
Александр Рогов посоветовал женщинам не отказываться от макияжа в самоизоляции
Стилист и телеведущий Александр Рогов дал рекомендации для тех, кто в настоящее время находится в карантине или самоизоляции из-за ситуации с распространением коронавируса.
03:00
Лукашенко заявил, что все хотят его «укусить»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита в Могилёвскую область заявил, что его методику борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 критикуют, чтобы «укусить» белорусского лидера.
03:00
В Кремле прокомментировали акцию против самоизоляции во Владикавказе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую 20 апреля в центре Владикавказа акцию, в которой приняли участие те, кто выступает против введённого режима самоизоляции.
03:00
Лебедев об Усике: если бы таких людей было побольше, жили бы иначе
Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев рассказал, что перед поединком с Табисо Мчуну не думал о возможной встрече с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.
03:00
Мосгорпарк запустил цикл онлайн-лекций по истории парковой культуры
Мосгорпарк объявил о запуске онлайн-лекций по истории парковой культуры.