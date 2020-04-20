Euronews: коронавирус показал Венеции важность регулирования потока туристов

Активисты давно призывали «спасти» Венецию от туристов, но раньше власти города не решались принимать такие меры. Однако карантин наглядно продемонстрировал, как позитивно влияет на окружающую среду сокращение турпотока, несмотря на все финансовые потери. И теперь власти Венеции всерьёз рассматривают возможность введения квот на число приезжих после окончания пандемии, передаёт Euronews.

Коронавирусная пандемия может надолго изменить отношение венецианцев к туристам. Во всяком случае, теперь власти города на воде допускают возможность ужесточения ограничений для туризма. В Венеции это стало одной из самых обсуждаемых тем.

МАТТЕО СЕККИ, глава ассоциации Venessia: Мы перешли от одной крайности к другой. Несколько месяцев назад здесь было не протолкнуться — а теперь тут пустынно.

Ограничения, связанные с пандемией, подорвали экономику Венеции, основанную на туризме. Каждый год сюда приезжали десятки миллионов гостей. Но с конца февраля жизнь в городе замерла — причём, как опасаются представители туристической отрасли, надолго.

МАРИАННА СЕРАНДРЕЙ, владелица Capisini Hotel Group: Вначале мы говорили об одном — двух месяцах, затем о трёх-четырёх… Многие говорят о возобновлении деятельности лишь в следующем году. Мы видим, что в основном сейчас планируют на февраль и март 2021 года.

В мэрии предлагают рассматривать происходящее как возможность решить давно назревшую проблему: активисты призывали «спасти город от туристов». Теперь власти говорят о введении дневных квот на число приезжих, чтобы изменить отношение к турпоездкам.

СИМОНЕ ВЕНТУРИНИ, вице-мэр Венеции по экономическому развитию: Это будет возможность перейти к «разумному туризму» — с туристами, которые находят время, чтобы не спеша разобраться во всём. Без безумных турпотоков прошлого.

Один из наиболее сложных аспектов проблемы — финансовый: сможет ли Венеция перестроить свою экономику с учётом новых реалий.

Дата выхода в эфир 19 апреля 2020 года.