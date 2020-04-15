Планета хочет перемен: Forbes рассказал о 10 уроках коронавируса

Пандемия коронавируса уже успела преподать человечеству немало уроков и показала, что многие вещи, ранее казавшиеся почти нереальными, возможны, пишет Forbes. Как отмечает журнал, COVID-19 продемонстрировал, что природа способна быстро восстанавливаться от деятельности человека, а также намекнула на необходимость радикальных перемен в человеческом обществе и экономике.

За последние четыре месяца, которые ушли у коронавируса на то, чтобы распространиться за пределы Китая, много слов было сказано о том, что здоровье человечества и здоровье планеты взаимосвязаны. «Вот какие десять уроков в последние несколько недель пандемия коронавируса преподала нам об окружающей среде», — пишет Forbes.

Природа способна на восстановление

В то время как города по всему миру закрывались, на улицы Сан-Франциско выходили койоты, в Мумбаи танцевали павлины, по Барселоне слонялись дикие кабаны, а в Великобритании вновь появлялись пчёлы и редкие цветы. Кроме того, согласно одному докладу, в течение 30 лет большая часть океана может оправиться от деятельности человека.

Всё это внушает надежду, что при правильном подходе природа может восстановиться в течение всего одного поколения.

Необходим запрет торговли дикими животными и растениями — чтобы предотвратить зоонозные болезни

О зоонозных болезнях сказано многое — это болезни, которые передаются между разными видами. Есть серьёзные основания полагать, что источником нынешней вспышки коронавируса стал рынок животных и морепродуктов в Ухани. Ещё одна болезнь, связанная с торговлей дикими животными и растениями, — это эбола в Конго. Даже океан сейчас рассматривается как возможная среда для переноса новых болезней, которые могут подхватить как люди, так и обитатели морских глубин. Торгуют же флорой и фауной ради экзотических животных, еды и традиционной медицины.

60% новых инфекционных болезней исходят от животных, и в последнее время их количество растёт куда быстрее, чем раньше. Ещё никогда призывы запретить торговлю дикими житными и растениями не были так сильны: на прошлой неделе более 200 групп по защите окружающей среды отправили в ВОЗ соответствующее письмо.

Мир должен защитить половину планеты

За последние 40 лет Земля потеряла 60% своей популяции животных и половину тропических лесов. Расширение человеческой деятельности, которое выражается в обезлесении, сельском хозяйстве и расползании городов, увеличивает степень взаимодействия между человеком и природой, что приводит к росту вероятности появления коронавирусов в будущем.

Вдобавок к уничтожению среды обитания, загрязнение и человеческая деятельность искоренили систему сдержек и противовесов видового разнообразия. В условиях дикой природы существует более 1,7 млн вирусов, и на прошлой неделе стало известно о новой попытке идентифицировать их с целью избежать будущих эпидемией.

Рост концентрации человеческого присутствия даст природе больше места для восстановления. Здесь может сработать система природных парков, взаимосвязанных между собой, с тем чтобы помочь мигрирующим видам. Кроме того, в среде учёных и специалистов ООН раздаётся всё больше призывов отделить половину планеты и превратить её в природный заповедник. С учётом недавних событий эту идею могут начать воспринимать с большей серьёзностью.

Мировая экономика может отказаться от углерода

Остановка экономики из-за коронавируса привела к призывам перевести производственные мощности ближе к дому. Особенно остро это проявилось в случае с личным защитным снаряжением.

С учётом отступления глобализации такой шаг может привести к более низким объёмам выбросов углерода на каждый произведённый предмет, что приобретает невероятно важное значение в том случае, если человечество хочет избежать глобального потепления и его последствий.

Нужно ускорить внедрение циркулярной экономики

Циркулярная экономика — это концепция повторного использования, переработки или разложения материалов, задействованных в производстве вещей. Коронавирус отчётливо указал на нехватку личного защитного снаряжения и поставил под сомнение устойчивость фармацевтических и медицинских поставок.

Ещё в 70-х годах матерчатые халаты и многоразовые маски заменили на одноразовое защитное снаряжение. При этом общественные места уже начали страдать от замусоривания одноразовыми перчатками.

При этом также есть нужда в новых материалах, которые можно будет повторно использовать или перерабатывать. Это также касается существенного повышения в мире объёмов чистящих средств, которые, без всяких сомнений, вскоре окажутся в океанах и водоёмах по всему миру.

Природа лечит

Знаменитый быстрый тест на COVID-19, с помощью которого возможно обнаруживать вирус в течение всего 45 минут, был бы невозможен без открытия фермента в горячих источниках Йеллоустона в 1969 году. Фермент получил название Thermus Aquaticus, и примечателен он тем, что ускоряет рост ДНК при температурах выше человеческого тела. Фермент стал основой для создания полиразмерной цепной реакции (ПЦР) и появления теста с полиразмерным усилением — изобретения, которое в 1993 году удостоилось Нобелевской премии. Без этого фермента, эволюционировавшего в экстремальной среде, подобные скоростные тесты были бы невозможны.

Кроме того, в природе, в том числе и на океанском дне, существуют ещё 40 ферментов, которые действуют против различных коронавирусов, из-за чего их, возможно, в будущем можно будет использовать в лечении. Следовательно, важно понять окружающую нас природную среду — пока она не будет утрачена, например, в результате добычи полезных ископаемых.

Стремительное улучшение качества воздуха возможно

13 марта научная команда во главе с Томасом Афталионом впервые отметила, насколько серьёзно упал уровень загрязнения воздуха. Из других источников стало известно, насколько улучшилось качество воздуха там, где показатель автоперевозок снизился на 70% — до уровня, невиданного с 1955 года. Обвал спроса на транспорт показывает, что загрязнение воздуха можно остановить, если мир будет действовать сообща. Падение цен на нефть привело к ещё более активным спорам о том, насколько быстро планета может перейти на восполняемую энергетику до того, как станет слишком поздно.

Загрязнение связано с болезнями и коронавирусами

Некоторые учёные подняли интересный вопрос насчёт связи ранних пиков распространения COVID-19 в Китае, Италии и Иране с загрязнением двуокисью азота. Хотя на коронавирус действуют многие факторы, сопутствующие болезни также играют роль, так как по общему мнению, они повышают риски в определённой общественной среде.

Двуокись азота — это загрязняющее воздух вещество, продукт сгорания топлива энергостанций и транспортных средств. При этом двуокись азота также связана с воспалительными процессами и вирусными инфекциями.

У здоровых людей, которые вступают в контакт с двуокисью азота, начинаются воспалительные процессы в лёгких. Клетки в носовой полости и бронхах при контакте с этим веществом демонстрируют маркеры воспаления, в то время как в сочетании с риновирусом (который является причиной обычной простуды) уровень воспаления растёт ещё больше.

Что важно, контакт с двуокисью азота заставляет эти клетки вырабатывать больше протеина, которым пользуется риновирус при проникновении в заклеточное пространство. При этом лейкоциты под давлением двуокиси азота менее эффективно борются с гриппом.

Так может ли двуокись азота облегчать заражение COVID-19? Эпидемиологи отметили сильную связь между воздействием двуокиси азота, заболеваемостью вирусными инфекциями и астмой. Недавние исследования показали корреляцию между загрязнением воздуха, энтеровирусным везикулярным стоматитом и респираторно-синцитиальным вирусом у детей.

Нам известно, что двуокись азота вызывает воспаление, а также что он вторгается в клетку верхом на некоторых протеинах. Отсюда вполне возможно, что двуокись азота может играть ту же самую роль и при заражении COVID-19. Тем не менее на этот счёт необходимо провести полное медицинское исследование.

Гипервзаимозависимость — повод для беспокойства

Рост гипервзаимозависимости и вертикальная урбанизация — это те процессы, которые наблюдались на протяжении последних 30 лет во многих регионах мира. Развитие глобальной торговли означало, что больше людей будут пользоваться самолётами и больше грузов будет перемещаться из страны в страну. Как видно на примере коронавируса, вероятность передачи болезней увеличилась.

После окончания коронавирусного кризиса будет необходимо радикально переосмыслить организацию городов, транспорта и производства, с тем чтобы уменьшить риски для человечества и планеты в будущем.

«Зелёному» движению нужна перестройка

Лидеры по всему миру указывают на связь планетарного и коронавирусного кризиса. Однако для размещения населения в 10 млрд человек с растущим средним классом человечеству нужен новый радикальный путь. Путь, который строится не только на низком уровне выбросов углекислого газа, но и на более эффективном поиске белков, питьевой воды и более бережном отношении к ресурсам. Для этого необходимо создать более сильные институты в защиту окружающей среды, ведь совсем необязательно, что то, что проработало 40 лет, проработает ещё столько же. «Зелёному» движению следует взглянуть на себя в зеркало. Хотя ему удалось добиться некоторых успехов, для дальнейшей работы, возможно, понадобится новая модель.

Вполне вероятно, что в последующие недели мы извлечём из коронавируса ещё несколько новых уроков, в том числе и в контексте грядущего планетарного кризиса. При этом нынешние времена дают возможность не только восстановить имеющиеся системы, но и сделать их лучше.

Многие даже задаются вопросом, не является ли коронавирус реакцией планеты на человеческую деятельность. «Но как бы то ни было, по опыту пандемии коронавируса нам потребуется радикально новый подход к управлению, а также акцент на защиту окружающей среды — как и радикально новые действия в области здравоохранения и экономики», — подытоживает Forbes.