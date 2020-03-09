Le Monde: «заядлый рыбак» Болсонару разрешил ловить рыбу во всех бразильских заповедниках

Бразильский президент Жаир Болсонару, известный своей любовью к рыбалке, выполнил своё обещание снять ограничения на ловлю рыбы в заповедных зонах страны, сообщает Le Monde. Как отмечает издание, эта мера привела в ужас экологов. Лидер Бразилии, в свою очередь, называет законы об охране окружающей среды в стране настоящим «террором».

Еженедельные прямые эфиры президента Бразилии Жаира Болсонару, в которых лидер станы обращается к гражданам, комментирует новости и пытается убедить жителей в преимуществах своей политики, стали своего рода ритуалом, пишет Le Monde. Однако, как отмечает издание, удивительным образом, самой обсуждаемой в видеороликах темой с начала его президентства стала не коррупция, преступность или безработица, а рыбалка.

Бразильский президент оказался «фанатом рыболовного крючка» и любителем позировать перед камерами с удочкой в руке. По мнению газеты, таким образом Болсонару культивирует свой образ человека из народа.

- Pescador conta estória, caçador mostra o peixe. Bom fim de semana a todos! pic.twitter.com/IodEvQqM3d — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 6, 2019

Однако президентское хобби имеет политические последствия, замечает Le Monde. Под давлением правительства 5 февраля государственный Институт Чико Мендеса (ICMBio), отвечающий за охрану национальных заповедников, издал указ, разрешающий лов рыбы во всех природоохранных зонах страны, включая в Амазонку и Пантанал.

Как пишет издание, хотя эта мера привела в ужас экологов, уже разочарованных действиями президента, её нельзя назвать удивительной, учитывая последовательные заявления Болсонару о желании отменить законы, регулирующие рыболовный сектор и пересмотреть «несправедливые», с точки зрения любителей рыбалки, штрафы. В одном из прямых эфиров президент обрушился с критикой на «экологических шиитов» и прочих «зелёных талибов», установивших в Бразилии настоящий «террор».

Государственный секретарь по рыболовству Хорхе Сейф Юниор, считающийся «любимчиком» президента, поддерживает лидера страны в этом вопросе. Сам он происходит из богатой семьи предпринимателей, владельцев промышленной фирмы по ловле тунца и сардин в штате Санта-Катарина и является давним сторонником Болсонару.

Главной целью этих «партнёров по рыбалке» стал экологический курорт Тамойос, расположенный примерно в ста километрах от Рио-де-Жанейро — уникальный заповедник биоразнообразия, где на территории 9 300 га между 29 островами живут более 200 видов редких рыб и морских растений. В этой хрупкой зоне присутствие человека запрещено, а рыболовство противозаконно. Однако президент страны убеждён, что заповедник «абсолютно ничего не сохраняет» и намерен развивать этот «сказочный регион», превратив его в «туристический мегакурорт» — бразильский аналог мексиканского Канкуна. Защитников биоразнообразия и неправительственные организации от этой перспективы уже «бросает в холодный пот».

Сам Болсонару хорошо знает это место: в 2012 году он, тогда ещё член парламента, был пойман на незаконном промысле в центре заповедника Тамойос и оштрафован на 10 тыс. реалов (около €2 тыс.). При этом Болсонару утверждал, что был наказан незаслуженно, несмотря на доказательства, а в 2018 году, накануне его избрания президентом, Институт экологии и возобновляемых природных ресурсов просто отменил так и не выплаченный штраф. Как напоминает газета, спустя несколько месяцев чиновник института, принявший решение о наложении штрафа на Болсонару, был освобождён от должности