Le Monde: Бразилия отозвала весь дипломатический корпус из Венесуэлы

Правительство Бразилии отозвало всех дипломатических представителей из Венесуэлы и призвало соседнюю страну к такому же ответному шагу, пишет Le Monde. Издание напоминает, что между государствами установились напряжённые отношения после прихода к власти в Бразилии Жаира Болсонару, который признал венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо законным президентом страны.

В четверг, 5 марта, правительство Болсонару отозвало «весь» дипломатический персонал из Венесуэлы и потребовало от Каракаса отозвать своих представителей из Бразилии, пишет Le Monde со ссылкой на агентство AFP. По сообщениям местных газет, весь процесс займёт около двух месяцев.

Тем не менее, как подчеркивает правительственный источник агентства, такая мера не означает, что посольство страны закроется. Сейчас, по его словам, правительство Бразилии оценивает, как предоставить консульскую помощь тем 10 тыс. гражданам страны, которые проживают в Венесуэле и могут пострадать в этой ситуации.

Французская газета напоминает, что бразильско-венесуэльские отношения остаются напряжёнными с момента прихода к власти в 2019 году Жаира Болсонару, который признал оппозиционера Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента. «Болсонару проводит подготовку бразильских войск для вооружённого конфликта с Венесуэлой, поддерживая террористические группы, которые напали на венесуэльскую воинскую часть», — заявил иностранным журналистам глава государства Николас Мадуро в середине февраля в Каракасе. Издание замечает, что Мадуро говорил об атаке 22 декабря, когда группа венесуэльских дезертиров напала на военный пост в граничащем с Бразилией штате Боливар. Тогда погиб один солдат, а пятеро предполагаемых зачинщиков попросили убежища в Бразилии.

«Есть террористические группы, которые с бразильской территории готовят атаки и военные вторжения против Венесуэлы», — приводит издание слова Мадуро. Он добавил, что у венесуэльцев «есть право себя защитить», и назвал главу Бразилии «фашистом». Le Monde отмечает, что недавно в стране прошли масштабные военные учения «Боливарианский щит — 2020», затронувшие многие регионы Венесуэлы, в том числе на границах с Колумбией и Бразилией.