Guardian: мутная и воняет — за несколько недель до фестиваля в Рио жители жалуются на качество питьевой воды

Из водопроводных кранов в Рио-де-Жанейро течёт дурно пахнущая вода глиняного цвета, сообщает Guardian. Кризис длится уже две недели. При этом местная государственная водопроводная кампания заверяет, что жидкость безвредна. Но жители жалуются на недомогание после приёма её внутрь, рассказывает британское издание.

За несколько недель до начала всемирно известно карнавала в Рио-де-Жанейро жители бразильского города стали жаловаться на мутную и дурно пахнущую водопроводную воду, сообщает Guardian. От кризиса, длящегося уже почти две недели, пострадали десятки районов, а также соседние города.

В социальных сетях опубликовано огромное количество фотографий и видео с текущей из крана жидкостью глиняного цвета, продолжает издание. При этом запасы бутилированной воды подходят к концу.

В городской государственной водопроводной компании заявили, что у воды странный вкус из-за содержащегося в почве органического вещества под названием геосмин. Руководство предприятия заверяет, что вода безвредна, но жители Рио-де-Жанейро жалуются на недомогания после приёма её внутрь. Защитники окружающей среды считают, что причина кризиса в загрязнённых реках, отсутствии базовой санитарии и десятилетиях неэффективного управления.

Губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Уилсон Витсель назвал ситуацию «неприемлемой» и велел провести «тщательное расследование» по проверке качества воды и деятельности водопроводной компании.