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Guardian: воры вместо пляжей и самбы — турбюро Бразилии репостнуло негативный отзыв о Рио-де-Жанейро

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Государственное туристическое агентство Бразилии поделилось в Instagram рассказом туристки, которую обокрали в Рио-де-Жанейро, пишет The Guardian. После того как новость об ошибке стала вирусной, турбюро удалило пост и извинилось за свой промах, напомнив о проведённой работе по снижению преступности.
Guardian: воры вместо пляжей и самбы — турбюро Бразилии репостнуло негативный отзыв о Рио-де-Жанейро
Reuters

Бразильское агентство по туризму случайно поделилось в Instagram отзывом путешественницы, которая жаловалась на разгул преступности в Рио-де-Жанейро, сообщает The Guardian.

Как рассказывает издание, обычно для продвижения крупнейшего города Бразилии государственное туристическое бюро Embratur рекламирует первоклассные пляжи, раздающуюся из каждого клуба самбу и вечеринки с льющейся рекой кайпириньей. Однако на этой неделе в Instagram агентства появился пост туристки, которой не понравился отдых в Рио-де-Жанейро.
 
Её рассказ начинался многообещающе: «Рио такой красивый город», но быстро перешёл к более мрачным вещам. «Я только что провела три дня в Рио со своей семьёй, и за эти три дня меня и мою семью обокрали, а моя девятилетняя сестра стала свидетельницей жестокого ограбления», — цитирует британская газета разочарованную путешественницу. В заключение она пишет, что не рекомендует ехать в этот город, где боялась даже выйти на улицу.
 
В среду туристическое агентство удалило репостнутое сообщение. В последующем заявлении турбюро призналось, что поделилось постом по ошибке, а весь прошлый год усиленно работало над снижением уровня преступности.
 
После того как новость об ошибке стала вирусной, поделившаяся впечатлениями туристка в другом посте выразила надежду, что сотрудник Embratur не пострадал из-за своей оплошности.
 
Как отмечает The Guardian, вопросы личной безопасности наряду с неудобными авиарейсами, неразвитой инфраструктурой и высокими ценами с давних пор сдерживают туризм в Бразилии, которая отстаёт в этой отрасли от своих южноамериканских соседей.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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