Guardian: воры вместо пляжей и самбы — турбюро Бразилии репостнуло негативный отзыв о Рио-де-Жанейро

Государственное туристическое агентство Бразилии поделилось в Instagram рассказом туристки, которую обокрали в Рио-де-Жанейро, пишет The Guardian. После того как новость об ошибке стала вирусной, турбюро удалило пост и извинилось за свой промах, напомнив о проведённой работе по снижению преступности.

Бразильское агентство по туризму случайно поделилось в Instagram отзывом путешественницы, которая жаловалась на разгул преступности в Рио-де-Жанейро, сообщает The Guardian.

Как рассказывает издание, обычно для продвижения крупнейшего города Бразилии государственное туристическое бюро Embratur рекламирует первоклассные пляжи, раздающуюся из каждого клуба самбу и вечеринки с льющейся рекой кайпириньей. Однако на этой неделе в Instagram агентства появился пост туристки, которой не понравился отдых в Рио-де-Жанейро.

Её рассказ начинался многообещающе: «Рио — такой красивый город», но быстро перешёл к более мрачным вещам. «Я только что провела три дня в Рио со своей семьёй, и за эти три дня меня и мою семью обокрали, а моя девятилетняя сестра стала свидетельницей жестокого ограбления», — цитирует британская газета разочарованную путешественницу. В заключение она пишет, что не рекомендует ехать в этот город, где боялась даже выйти на улицу.

В среду туристическое агентство удалило репостнутое сообщение. В последующем заявлении турбюро призналось, что поделилось постом по ошибке, а весь прошлый год усиленно работало над снижением уровня преступности.

После того как новость об ошибке стала вирусной, поделившаяся впечатлениями туристка в другом посте выразила надежду, что сотрудник Embratur не пострадал из-за своей оплошности.

Как отмечает The Guardian, вопросы личной безопасности наряду с неудобными авиарейсами, неразвитой инфраструктурой и высокими ценами с давних пор сдерживают туризм в Бразилии, которая отстаёт в этой отрасли от своих южноамериканских соседей.