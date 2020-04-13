Guardian: учёные нашли способ перерабатывать пластик за считанные часы

Команде исследователей удалось создать мутированный бактериальный фермент, который в течение нескольких часов способен разложить пластиковые бутылки на материал, пригодный для повторного использования в пищевой промышленности, пишет The Guardian. По словам издания, компания, специалисты которой совершили этот научный прорыв, собирается в ближайшие годы начать переработку пластика в промышленных масштабах.

Учёные создали мутированный бактериальный фермент, который в течение нескольких часов способен расщепить пластиковые бутылки и сделать полученный материал пригодным для повторного использования, пишет The Guardian.

Фермент, первоначально обнаруженный в компосте, превратил старую тару в химические строительные блоки, которые затем использовались для изготовления высококачественных новых бутылок. Существующие же технологии переработки обычно производят пластик, который годится только для производства одежды и ковров, отмечает издание.

Компания Carbios, совершившая прорыв, собирается начать переработку пластика в промышленных масштабах в течение следующих пяти лет. Она начала сотрудничество с крупными корпорациями, включая Pepsi и L’Oréal, чтобы ускорить разработку. И независимые эксперты называют новый фермент «крупным достижением».

Миллиарды тонн пластиковых отходов загрязняют планету, от Арктики до самой глубокой океанской впадины, и угрожают морским обитателям. Экоактивисты говорят, что необходимо сократить использование пластика. Но, по мнению представителей Carbios, сильный и лёгкий материал является полезным, а вот что действительно может помочь с решением этой проблемы, так это «настоящая переработка».

Исследование началось с проверки 100 тыс. микроорганизмов. Среди многообещающих кандидатов была компостная бактерия, которая была впервые обнаружена в 2012 году. «Мы совершенно про неё забыли, но она оказалась лучшей», — заявил главный научный сотрудник Carbios профессор Университета Тулузы Ален Марти.

Учёные проанализировали и подвергли мутации фермент, чтобы улучшить его способность разрушать полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого делаются бутылки для напитков. Они также сделали так, чтобы микроорганизм выдерживал температуру в 72° С, необходимую для быстрого разложения.

Команда использовала оптимизированный фермент для разрушения тонны пластиковых бутылок, которые были разложены на 90% в течение 10 часов. Затем учёные использовали этот материал для создания новой тары, пригодной для пищевой промышленности.

Carbios заключила сделку с биотехнологической фирмой Novozymes по созданию нового фермента в крупном объёме с помощью грибков. По словам её представителей, стоимость микроорганизма составляет лишь 4% от стоимости первичного пластика, производимого из нефти.

Тем не менее использованные бутылки также необходимо измельчить и нагреть перед добавлением фермента, поэтому переработанный ПЭТ будет дороже, чем первичный пластик. Но заместитель генерального директора Carbios Мартин Стефан считает, что существующий низкокачественный переработанный пластик продаётся с наценкой из-за нехватки поставок.

Между тем учёные также делают успехи в поиске биологических методов разложения других основных видов пластмасс. В марте немецкие исследователи обнаружили бактерию, потребляющую токсичный полиуретан. Более раннее исследование также показало, что личинки восковой моли, которую обычно разводят в качестве рыбной приманки, могут съедать полиэтиленовые пакеты, обращает внимание The Guardian.