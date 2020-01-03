ERR: эстонский дизайнер превращает пластик и рыбацкие сети в экологичное нижнее бельё

Эстонский дизайнер Кирсти Микков наладила производство трусов из переработанных рыбацких сетей и пластиковых бутылок. По словам дизайнера, на эту идею её натолкнули собственные неудачные попытки подобрать комфортное бельё. А эксперименты показали, что оптимальное нейлоновое волокно для производства одежды получается из переработанного мусора, сообщает ERR.
После одного неудачного собрания дизайнер Кирсти Микков решила начать сама шить трусы. Самым удачным материалом оказался нейлон, который можно получать из рыбацких сетей и пластиковых бутылок.
«У меня было важное собрание. Я должна была выступать, но мне постоянно что-то мешало. Я не могла сосредоточиться на том, что хотела сказать. Поняла, что меня раздражает моё нижнее белье. Все зудело. И мне захотелось решить эту проблему», — рассказала в передаче Ringvaade дизайнер Кирсти Микков.
Она занялась поиском альтернативы, но оказалось, что в магазинах особого выбора нет. Дизайнер задалась целью начать шить белье из вторичного сырья. После продолжительных экспериментов она пришла к неожиданному выводу: самыми лучшими оказались трусы из рыбацких сетей.
«Сеть плавят, делая из неё новое сырье. Затем из него извлекают волокно и производят новую ткань», — сообщила Микков. Речь идёт о нейлоне — материале, используемом там, где нужна прочная и тонкая нить.
«Полимерные материалы очень хороши. Дурная слава закрепилась за ними из-за того, что мы пока не знаем, как использовать их после окончания срока службы», — убеждена дизайнер.
Ткань для трусов её производства делают в Италии. Подобные возможности также есть в Китае. «Для океанов оставленные в воде рыбацкие сети являются большой проблемой. Их оставляют вместо того, чтобы вытащить на берег и найти им применение», — продолжила Микков.
По её словам, ткани можно делать и из пластиковых бутылок. Такая ткань будет немного отличаться, но потребитель разницу уловить не может. «Мне бы хотелось, чтобы в будущем мы перестали выкачивать нефть для производства одежды, а направили на переработку уже имеющиеся материалы», — заявила дизайнер.
В Судане разбился военный самолёт «Антонов», на борту которого, предположительно, находились чиновники. По имеющимся данным, он упал недалеко от города Эль-Генейна. Предполагается, что он потерпел крушение вскоре после взлёта.
В Пензенской области задержали мужчину, подозреваемого в организации преступной группы, которая вовлекала девушек в занятие проституцией. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.
Опубликованное в сети видео с применением силы к заключённым в кемеровском СИЗО относится к 2017 году, по факту инцидента проведена проверка, виновные наказаны. Об этом заявили в пресс-службе ФСИН России по Кемеровской области.
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу национальной команды над сборной Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет.
Советник президента Федерации хоккея России (ФХР) по вопросам женского хоккея Михаил Чеканов прокомментировал завоевание российскими хоккеистками бронзовых наград юниорского чемпионата мира среди игроков до 18 лет.
Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал эпизод с удалением нападающего Василия Подколзина в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет с национальной командой Швейцарии.
На южном участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена началось строительство последнего тоннеля, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.
Главный конструктор Специального конструкторского бюро машиностроения Сергей Абдулов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти заслуженного деятеля науки и техники России Александра Благонравова.