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ERR: эстонский дизайнер превращает пластик и рыбацкие сети в экологичное нижнее бельё
Эстонский дизайнер Кирсти Микков наладила производство трусов из переработанных рыбацких сетей и пластиковых бутылок. По словам дизайнера, на эту идею её натолкнули собственные неудачные попытки подобрать комфортное бельё. А эксперименты показали, что оптимальное нейлоновое волокно для производства одежды получается из переработанного мусора, сообщает ERR.
ERR: эстонский дизайнер превращает пластик и рыбацкие сети в экологичное нижнее бельё
Pixabay

После одного неудачного собрания дизайнер Кирсти Микков решила начать сама шить трусы. Самым удачным материалом оказался нейлон, который можно получать из рыбацких сетей и пластиковых бутылок.

«У меня было важное собрание. Я должна была выступать, но мне постоянно что-то мешало. Я не могла сосредоточиться на том, что хотела сказать. Поняла, что меня раздражает моё нижнее белье. Все зудело. И мне захотелось решить эту проблему», — рассказала в передаче Ringvaade дизайнер Кирсти Микков.

Она занялась поиском альтернативы, но оказалось, что в магазинах особого выбора нет. Дизайнер задалась целью начать шить белье из вторичного сырья. После продолжительных экспериментов она пришла к неожиданному выводу: самыми лучшими оказались трусы из рыбацких сетей.

«Сеть плавят, делая из неё новое сырье. Затем из него извлекают волокно и производят новую ткань», — сообщила Микков. Речь идёт о нейлоне — материале, используемом там, где нужна прочная и тонкая нить.

«Полимерные материалы очень хороши. Дурная слава закрепилась за ними из-за того, что мы пока не знаем, как использовать их после окончания срока службы», — убеждена дизайнер.

Ткань для трусов её производства делают в Италии. Подобные возможности также есть в Китае. «Для океанов оставленные в воде рыбацкие сети являются большой проблемой. Их оставляют вместо того, чтобы вытащить на берег и найти им применение», — продолжила Микков.

По её словам, ткани можно делать и из пластиковых бутылок. Такая ткань будет немного отличаться, но потребитель разницу уловить не может. «Мне бы хотелось, чтобы в будущем мы перестали выкачивать нефть для производства одежды, а направили на переработку уже имеющиеся материалы», — заявила дизайнер.

Дата публикации 10 декабря 2019 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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