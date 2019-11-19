Der Spiegel: рекорд Германии — каждый немец выбрасывает по 226,5 кг упаковки в год
По данным Федеральной экологической службы Германии, в 2017 году количество мусора от упаковочных материалов достигло в стране рекордной величины. В ведомстве насчитали 18,7 млн тонн упаковочных отходов, что составляет 226,5 кг на человека. Это на 3% больше, чем за год до этого, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.
Доля упаковочного мусора, произведённого частными потребителями, составляет 47% — соответственно, 107 кг на человека. Отчёт по «Возникновению и утилизации упаковки в Германии» был опубликован экологической службой к началу Европейской недели предотвращения образования отходов.
В качестве причин в докладе указываются, среди прочего, тенденции к оформлению заказов через интернет и к их дальнейшей пересылке, а также к покупке еды и напитков на вынос. Ещё одна причина повысившегося количества упаковочного мусора заключается в уменьшении порций, отмечается в отчёте ответственного ведомства.
«Мы используем слишком много упаковок, — заявила глава Федеральной экологической службы Германии Мариа Крауцбергер. — Это плохо для окружающей среды и в плане расходования сырья». Отходов следует избегать даже на стадии производства, подчёркивает издание.
«Поэтому от ненужной и без необходимости материалоёмкой упаковки надо отказаться», — призывает президент экологического ведомства Германии. С её точки зрения, нужно использовать намного больше упаковочных материалов многоразового применения — не только в случае с минеральной водой или пивом.
«Кофе тоже можно брать с собой в многоразовых стаканчиках, а те, кто берёт еду на вынос, должны иметь возможность делать это и в многоразовых контейнерах», — подчеркнула Крауцбергер.
Показатели количества упаковочного мусора за 2018 год будут опубликованы только в следующем году, отмечает немецкий журнал. В Германии образуется много отходов из-за упаковочных материалов, однако многие из них подвергаются переработке — почти 70%, как сообщается в отчёте Федеральной экологической службы Германии.
При этом показатели сильно расходятся в зависимости от материала, отмечает издание. Они очень высоки, если говорить о стали (92,2%), а также бумаге и картоне (87,6%) и стекле (84,4%). Что касается упаковочных отходов из пластмассы, перерабатывается 49,7% от их общего количества, из дерева — до 25,8%, сообщает Der Spiegel.
Ссылки по теме
-
NTD: каналы в Амстердаме защитят от пластика «воздушными пузырями»
-
Bild: «cвадебный генерал» Кличко и федерализация Украины — в берлинском мусоре нашли тайную переписку немецких дипломатов
-
NTD: жителям Филиппин предлагают собирать пластиковый мусор в обмен на еду
-
Bild: немцы ежегодно выбрасывают 12 млн тонн еды — политики предлагают обязать магазины раздавать её бесплатно