Der Spiegel: рекорд Германии — каждый немец выбрасывает по 226,5 кг упаковки в год

Количество мусора, который немцы производят, избавляясь от упаковок, достигло рекордного уровня, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Согласно отчёту Федеральной экологической службы Германии, только за 2017 год жители страны выбросили 18,7 млн тонн упаковочных материалов — то есть по 226,5 кг на человека в год.

По данным Федеральной экологической службы Германии, в 2017 году количество мусора от упаковочных материалов достигло в стране рекордной величины. В ведомстве насчитали 18,7 млн ​​тонн упаковочных отходов, что составляет 226,5 кг на человека. Это на 3% больше, чем за год до этого, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Доля упаковочного мусора, произведённого частными потребителями, составляет 47% — соответственно, 107 кг на человека. Отчёт по «Возникновению и утилизации упаковки в Германии» был опубликован экологической службой к началу Европейской недели предотвращения образования отходов.

В качестве причин в докладе указываются, среди прочего, тенденции к оформлению заказов через интернет и к их дальнейшей пересылке, а также к покупке еды и напитков на вынос. Ещё одна причина повысившегося количества упаковочного мусора заключается в уменьшении порций, отмечается в отчёте ответственного ведомства.

«Мы используем слишком много упаковок, — заявила глава Федеральной экологической службы Германии Мариа Крауцбергер. — Это плохо для окружающей среды и в плане расходования сырья». Отходов следует избегать даже на стадии производства, подчёркивает издание.

«Поэтому от ненужной и без необходимости материалоёмкой упаковки надо отказаться», — призывает президент экологического ведомства Германии. С её точки зрения, нужно использовать намного больше упаковочных материалов многоразового применения — не только в случае с минеральной водой или пивом.

«Кофе тоже можно брать с собой в многоразовых стаканчиках, а те, кто берёт еду на вынос, должны иметь возможность делать это и в многоразовых контейнерах», — подчеркнула Крауцбергер.

Показатели количества упаковочного мусора за 2018 год будут опубликованы только в следующем году, отмечает немецкий журнал. В Германии образуется много отходов из-за упаковочных материалов, однако многие из них подвергаются переработке — почти 70%, как сообщается в отчёте Федеральной экологической службы Германии.

При этом показатели сильно расходятся в зависимости от материала, отмечает издание. Они очень высоки, если говорить о стали (92,2%), а также бумаге и картоне (87,6%) и стекле (84,4%). Что касается упаковочных отходов из пластмассы, перерабатывается 49,7% от их общего количества, из дерева — до 25,8%, сообщает Der Spiegel.