Bild: «cвадебный генерал» Кличко и федерализация Украины — в берлинском мусоре нашли тайную переписку немецких дипломатов

В одном из контейнеров для бумажных отходов в административном районе Берлина Вильмерсдорф была обнаружена тайная переписка высокопоставленных работников немецкого посольства на Украине, сообщает Bild. В документах с грифом «секретно» они обсуждают крушение MH17, федерализацию Украины и мэра Киева Виталия Кличко.

В США информацию о телефонных переговорах главы Белого дома Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским слил агент ЦРУ, пишет Bild. В Германии же никакие информаторы и разоблачителя не нужны, ведь секретные документы можно найти прямо в мусорном баке. В одном из контейнеров для бумажных отходов в административном районе Берлина Вильмерсдорф была обнаружена тайная переписка высокопоставленных работников немецкого посольства на Украине.



На всех распечатанных электронных письмах стоит гриф «Секретно, только для служебного пользования». В одном из них от 10 сентября 2019 года говорится: «Сегодня во время моего первого визита к польскому послу тот выразил уверенность, что Украина будет вынуждена пойти на федерализацию по российскому сценарию».



В письме от 5 сентября посол Германии в Киеве Бертрам фон Мольтке пишет: «Свидетель по делу MH17 Цемах освобождён. И триллер, связанный с обменом заключёнными, продолжается». Украинский военнослужащий Владимир Цемах подозревается в причастности к крушению малайзийского Boeing, напоминает Bild.



В другом письме один из дипломатов сообщает о встрече с мэром Киева Виталием Кличко: «Для Кличко отсчёт уже пошёл. Нам он не раз говорил, что не готов играть роль «исключительно свадебного генерала».



«Но как, несмотря на строгие меры безопасности, секретные документы могли попасть в мусорный бак?» — изумляется Bild. «Соблюдение соответствующих предписаний имеет для Министерства иностранных дел высочайший приоритет, — заявил представитель немецкого МИД. — Мы внимательно изучаем все инциденты в сфере безопасности». Впрочем, произошедшую в Берлине ситуацию он никак не прокомментировал, отмечает издание.