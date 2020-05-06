CNN бьёт тревогу — борьба с коронавирусом усугубляет экологический кризис

Увеличение масштабов использования изделий из пластика для борьбы с пандемией коронавируса угрожает не только положение морской флоры и фауны, но и ставит под угрозу здоровье человека, пишет CNN. При этом экологи опасаются, что, прикрываясь коронавирусом и заботой о здоровье людей, производители не позволят вновь сократить использование пластика.

Кажется, все внешние отличительные черты пандемии коронавируса имеют общую особенность — пластик, пишет CNN. Медицинские маски, перчатки, костюмы индивидуальной защиты и даже мешки для трупов — распространение Covid-19 вызвало стремительный рост производства изделий из пластика.

CNN не умаляет необходимость подобных изделий, однако настаивает, что эти средства борьбы с коронавирусом в значительной степени ограничивают усилия экологов по сокращению загрязнения планеты пластмассой. В условиях пандемии необходимость борьбы с экологическим кризисом отошла на задний план.

«Мы знаем, что загрязнение пластмассой является глобальной проблемой, которая существовала и до пандемии. Однако мы стали свидетелями усилий представителей промышленности, направленных на то, чтобы обратить вспять некоторые из серьёзных успехов, которые были достигнуты», — заявил член американской неправительственной организации Ocean Conservancy Ник Маллос.

Несмотря на то что прежде это воспринималось как персональное предпочтение, практическое не несущее в себе пользы, сейчас всё больше стран поощряет или обязывает граждан носить защитные маски в общественных местах. И хотя эти шаги важны с точки зрения здравоохранения, одно из их непосредственных последствий уже можно увидеть на улицах городов по всему миру.

Экологи опасаются, что последствия данных тенденций могут сказаться на и без того загрязнённых океанах. «Возле моего дома и по всему району разбросаны выброшенные перчатки и маски. У нас уже два дня идёт дождь, поэтому они очень быстро оказываются в канализации. Отсюда, из Вашингтона, они в итоге попадают в реку Анакостия, Чесапикский залив, а затем в Атлантический океан», — отметил представитель Greenpeace Джон Хочевар.

Согласно исследованиям, ежегодно в океан попадает около 8 млн тонн пластмассового мусора, и с каждым годом его количество лишь увеличивается. При этом борьба с распространением коронавируса усугубит положение морской флоры и фауны.

Кроме того, под угрозой может оказаться и здоровье людей. Дело в том, что увеличение пластмассового мусора способствует увеличению микропластика в морях. Вред микропластика для здоровья человека пока до конца не изучен. Однако один из рисков связан с вредными бактериями, которые могут попасть в организм человека, после того как микропластик пройдёт через заводы по очистке сточных вод. Другой заключается в том, что на стадии производства в пластмассовые изделия добавляются химикаты, которые также могут попадать в организм.

Вместе с тем, правительства целого ряда стран приостановили или отменили ограничения на производство одноразовых изделий из пластика. А в ряде розничных компаний для защиты от коронавируса и вовсе запретили многоразовую продукцию, что вызвало обеспокоенность со стороны международных организаций, в том числе Всемирный банк, пишет CNN.

При этом эксперты опасаются, что производители пластмассовых изделий не позволят вновь сократить использование пластика, прикрываясь заботой о здоровье после победы над пандемией.

«Все эти меры были объявлены временными, но как долго они будут оставаться в силе, подпитываясь беспокойством по поводу проблем со здоровьем?» — задаётся вопросом ведущий экономист организации Гжегож Пешко.